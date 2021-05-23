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Жизнь

Диетолог назвала идеальный продукт для улучшения пищеварения

Лучший продукт для улучшения работы желудочно-кишечного тракта — это авокадо утверждает диетолог Елена Кален. Об этом пишут «Известия».

Авокадо.
Авокадо.
CC0

По ее словам, в нем содержится множество витаминов и минералов, в особенности калий. Фрукт помогает при воспалениях, отвечает за укрепление иммунитета и снижает риск развития артрита. В нем есть антиоксиданты, которые способствуют процессам омоложения и похудения.

— Фрукт способствует снижению веса, несмотря на немаленькую калорийность — 214 ккал в 100 граммах. В нем содержится много клетчатки. Ее употребление нормализует работу ЖКТ, ускоряют метаболизм и благотворно влияет на гормональный фон, — рассказала Кален.

Важное преимущество авокадо — содержание полезных жиров. Высокая калорийность не мешает его употреблению даже при диабете. Также в нем много фолиевой кислоты, которая повышает уровень серотонина и помогает справиться с эмоциональными ямами, заключил диетолог.

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