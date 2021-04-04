Однокомпонентная вакцина «Спутник лайт» будет вдвое снижать риск заражения COVID-19

К его регистрации Минздрав приступил 29 марта, пишут «Известия».

«Есть вариант „лайт“, который собой представляет первый компонент вакцины „Спутник V“. использовать отдельно без второй вакцинации, то это дает возможность снизить заболевание данной инфекцией процентов на 50, а то и на 60», — сказал Гинцбург.