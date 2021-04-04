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Здоровье

Однокомпонентная вакцина «Спутник лайт» будет вдвое снижать риск заражения COVID-19

Новый препарат «Спутник Лайт» позволит вдвое снижать риск заражения коронавирусом. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Коронавирус. Вакцина.
Коронавирус. Вакцина.
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К его регистрации Минздрав приступил 29 марта, пишут «Известия».

«Есть вариант „лайт“, который собой представляет первый компонент вакцины „Спутник V“. использовать отдельно без второй вакцинации, то это дает возможность снизить заболевание данной инфекцией процентов на 50, а то и на 60», — сказал Гинцбург.

«Спутник Лайт» — это однокомпонентная векторная вакцина для профилактики COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2.

Ее разработали центре им. Гамалеи, клинические испытания стартовали в феврале.

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