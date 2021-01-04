Охота за болезнью Х. Африканский профессор предупредил о новом смертельном заболевании

Ученый, одним из первых обнаруживших вирус Эбола, предупредил о возможном появлении смертельно опасной «болезни X»: у одной из его пациенток в Конго зафиксировали симптомы геморрагической лихорадки, однако тест на оболу дал отрицательный результат.

Профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум помог обнаружить вирус Эбола в 1976 году, пишет «Коммерсантъ». С тех пор он находится на переднем крае охоты за новыми патогенами.

Ученый рассказал CNN, что его пациентка (ее имя сразу засекретили, чтобы предотвратить остракизм со стороны земляков) попала в больницу с симптомами, похожими на лихорадку Эбола. Однако болезнь определить так и не удалось.

Образцы были протестированы на месте и отправлены в Национальный Институт биомедицинских исследований Конго, где их проверили нэпа Эболу и другие заболевания с аналогичными симптомами. Все тесты отрицательные.

Вирус. Пандемия ССО

Профессор предупредил: возможно эта пациента — нулевой пациент, с которого начнется распространение новой опасной болезни.

Он говорит, что человечество сталкивается с неизвестным количеством новых и потенциально смертельных вирусов, появляющихся из тропических лесов Африки.

«Сейчас мы находимся в мире, где появятся новые патогены», — сказал он CNN. — И именно это представляет угрозу для человечества." личность засекречена, чтобы защитить ее от остракизма местных жителей, опасающихся заражения Эболой.

Вирус , болезнь. visualhunt.com

Вспышка «болезни Х» на данный момент — пока только предположение. Тем не менее эксперты в области общественного здравоохранения опасаются, что она может привести к серьезным заболеваниям во всем мире, если и когда это произойдет, согласно ВОЗ.

«Коммерсантъ» сообщил, что Роспотребнадзор изучает все источники и публикации о заболеваемости в Конго после появления информации о возникновении новой «болезни X».

Ранее генеральный директор ВОЗ заявил, что распространение по всему миру коронавируса — не последняя пандемия. И надо готовиться к новым.