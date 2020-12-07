Около 20 тысяч пациентов в Алтайском крае получат бесплатные лекарства от коронавируса

В Алтайском крае началась бесплатная выдача лекарств от коронавируса. За прошлую неделю около 500 человек уже получили препараты, а всего ими обеспечат чуть более 20 тыс. человек. Об этом на аппаратном совещании в правительстве Алтайского края 7 декабря сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

В Алтайском крае началась бесплатная выдача лекарств от коронавируса.

Поставка лекарств в Алтайский край проходит по графику, уверяет глава минздрава. До 13 декабря она завершится.

Проведенная организационная работа и снижение заболеваемости ОРВИ позволяют постепенно преодолевать дефицит противовирусных препаратов и антибиотиков в аптеках края, добавил Попов.

Уже наблюдается постепенное снижение случаев респираторных заболеваний. Например, по Барнаулу показатель заболеваемости на 8% ниже эпидпорога, по всему краю, без учета столицы, — на 19% ниже эпидпорога.

Также на прошлой неделе снизилось число крайне тяжелых и тяжелых пациентов с коронавирусом.

По последним данным, в тяжелом состоянии в ковидных госпиталях находятся 507 человек, 126 из них подключены к ИВЛ.

Доля выписавшихся превысила количество госпитализированных, заметили в минздраве.

В крае 28 медицинских организаций продолжают оказывать помощь больным с COVID-19.

«В ковидных госпиталях остаются свободными 69% коечного фонда, поэтому минздрав готовит приказы по возобновлению оказания в медучреждениях плановой медицинской помощи», — заявил Дмитрий Попов.

Как получить лекарства бесплатно

Бесплатные лекарства пациенты получают в зависимости от степени тяжести заболевания и только при лечении на дому.

Каждому выдается комплект из нескольких препаратов, но сначала врач должен определить минимум два симптома ковида.

Например, это могут быть высокая температура и отсутствие обоняния или одышка и температура.

Бесплатная выдача лекарств от коронавируса Пресс-служба Минздрава Алтайского края

Получить бесплатные лекарства от коронавируса можно будет несколькими способами при первом же обращении к доктору:

на приеме у врача в поликлинике,

при вызове бригады неотложной медицинской помощи из поликлиники на дом.

В обоих случаях выдача медикаментов происходит после осмотра, установления диагноза и назначения лечения.

Бесплатные медицинские препараты получат только вновь выявленные пациенты.

Если больному диагноз был поставлен раньше начала выдачи лекарств, то рассчитывать на набор для лечения коронавируса он не может.

Если пациент уже находится в стационаре или лечился дома, а затем по медицинским показаниям был направлен в госпиталь, то волноваться о лекарствах ему не стоит — в больницах есть достаточный запас лекарств.

Препараты будут выдаваться пациентам только на лечение ковида. Лекарств от сопутствующих заболеваний в наборах нет.

Все вопросы, связанные с выдачей бесплатных наборов от COVID-19, жители региона смогут задать по телефонам колл-центров или горячих линий министерства здравоохранения Алтайского края:

8−800−350−35−25 ( работает в круглосуточном режиме),

работает в круглосуточном режиме), 623648 ( с 9:00 до 18:00),

с 9:00 до 18:00), АКГУП «Аптеки Алтая» — ( 3852) 38−34−48 ( с 08:00 до 17:00 в рабочие дни).

По данным на 7 декабря, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составляет 27 691 человек, выздоровели всего 24 043, умерло уже 1 208 пациентов.