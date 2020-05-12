Около 400 участников репетиций Парада Победы заразились коронавирусной инфекцией

Во время репетиции парада Победы не менее 376 военнослужащих, включая несовершеннолетних, заразились коронавирусной инфекцией, сообщает «Проект» со ссылкой на слова служащих и их родственников.

Репетиции парада проходили трижды в неделю на полигоне «Алабино» в Подмосковье с конца марта до 16 апреля. <В это время в Москве и области уже три недели действовали ограничительные меры из-за эпидемии.>

Подготовку прекратили после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о переносе парада на более позднюю дату.

В репетициях участвовали воспитанники Тверского суворовского и Нахимовского военно-морского училищ, а также курсанты московского Военного университета.

Всего в подготовке парада участвовали более 40 институтов и училищ.

Коронавирусной инфекцией заразились 90 курсантов и 16 офицеров Суворовского училища в Твери, 100 курсантов и 20 офицеров Нахимовского училища, 50 курсантов Военно-музыкального училища имени Халилова и примерно 100 военнослужащих Военного университета Минобороны РФ. Также случаи заражения зафиксировали в Преображенском полку и Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.

Опрошены были служащие и их знакомые только из шести частей, институтов и училищ. Соответственно, есть вероятность, что на репетициях могли заразиться еще больше людей, пишет polit.ru.

По словам участников репетиций парада, многих курсантов не обеспечили масками, а заболевших коронавирусом не изолировали от остальных.

6 мая Минобороны сообщило, что в высших военных учебных заведениях выявлено 3285 заболевших коронавирусом нового типа.