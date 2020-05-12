Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 мая 25°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Около 400 участников репетиций Парада Победы заразились коронавирусной инфекцией

Во время репетиции парада Победы не менее 376 военнослужащих, включая несовершеннолетних, заразились коронавирусной инфекцией, сообщает «Проект» со ссылкой на слова служащих и их родственников.

Владимир Путин и пеший караул Президентского полка 9 мая 2020 года.
Владимир Путин и пеший караул Президентского полка 9 мая 2020 года.
kremlin.ru

Репетиции парада проходили трижды в неделю на полигоне «Алабино» в Подмосковье с конца марта до 16 апреля. <В это время в Москве и области уже три недели действовали ограничительные меры из-за эпидемии.>

Подготовку прекратили после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о переносе парада на более позднюю дату.

В репетициях участвовали воспитанники Тверского суворовского и Нахимовского военно-морского училищ, а также курсанты московского Военного университета.

Всего в подготовке парада участвовали более 40 институтов и училищ.

Коронавирусной инфекцией заразились 90 курсантов и 16 офицеров Суворовского училища в Твери, 100 курсантов и 20 офицеров Нахимовского училища, 50 курсантов Военно-музыкального училища имени Халилова и примерно 100 военнослужащих Военного университета Минобороны РФ. Также случаи заражения зафиксировали в Преображенском полку и Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.

Опрошены были служащие и их знакомые только из шести частей, институтов и училищ. Соответственно, есть вероятность, что на репетициях могли заразиться еще больше людей, пишет polit.ru.

По словам участников репетиций парада, многих курсантов не обеспечили масками, а заболевших коронавирусом не изолировали от остальных.

6 мая Минобороны сообщило, что в высших военных учебных заведениях выявлено 3285 заболевших коронавирусом нового типа.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость