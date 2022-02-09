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Здоровье

Омикрон мутировал и вернул себе симптомы потери обоняния и вкуса

Коронавирус начал возвращаться к переболевшим в короткие сроки, рассказал инфекционист Евгений Тимаков, пишет ТАСС.

Коронавирус. Штамм "омикрон".
Коронавирус. Штамм "омикрон".
C00.

Те, кто переболел «омикроном» в начале — середине января, сейчас снова заболевают коронавирусом, «в короткие сроки», указал специалист.

Сколько именно таких случаев уже зафиксировано, Тимаков не уточнил. Однако отметил, что при повторном заражении «выраженных клинических симптомов нет».

По словам эксперта, «омикрон» в версии BA.2 вернул себе прежние симптомы — потерю обоняния и вкуса, пишет bfm.ru. В первой версии «омикрон» в основном проявлялся в виде першения, боли в горле и осиплости.

Ранее был назван новый болевой симптом омикрона, от которого кричат зараженные пациенты.

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