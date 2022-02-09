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Жизнь

Назван новый болевой симптом омикрона, от которого кричат зараженные пациенты

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал URA.ru, что у зараженных штаммом коронавируса «омикрон» выявили новый симптом.

Коронавирус. Штамм "омикрон".
Коронавирус. Штамм "омикрон".
CС0

Болибок отметил, что пациенты стали жаловаться на такой симптом при омикроне как гиперестезия.

«Когда болит все тело. Причем если дотрагиваться до человека, у него ничего не болит, но если нажать руками, то кожа, мышцы, кости — везде ощущается боль, вплоть до крика», — подчеркнул медик.

Кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил, что гиперестезия может развиваться у человека из-за поражения периферических нервов.

«Эти все вещи связаны, скорее всего, с поражением периферических нервов, наподобие синдрома Гийена-Барре. То есть происходит воспаление, возбуждение начинает неконтролируемо переходить до тела нейрона и передаваться в центральную нервную систему. В итоге человек ощущает в разных частях тела то онемение, то покалывание, то боль, то холод, то еще что-то», — пояснил иммунолог.

Гиперестезия кожная: повышенная чувствительность кожи не является заболеванием, но входит в симптомокомплекс неврологических заболеваний или предвестников, последствий их образования.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что новые мутации ковида будут стремиться преодолеть существующий иммунный барьер.

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