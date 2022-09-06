6 сентября
Коронавирус
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Здоровье

Омикрон не отстает. Восемь главных вопросов о новой волне ковида в Алтайском крае

Глава алтайского минздрава Дмитрий Попов и заместитель начальника регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина рассказали о темпах роста заболеваемости коронавирусом, коечном фонде и возвращении масочного режима не для всех.

Коронавирус. Штамм "омикрон".
Коронавирус. Штамм "омикрон".
C00.

Как выросла заболеваемость

С конца июля наблюдается рост заболеваемости ковидом. За последнюю неделю в крае зарегистрировано более 4 тыс. случаев. Ежедневно в регионе коронавирус диагностируют у 32 человек. При этом, объемы тестирования тоже выросли до 316 пациентов в день.

Когда будет пик новой волны ковида

В 2020—2021 годах пик заболеваемости коронавирусом приходился на середину ноября. В 2022 году ожидается встретить его раньше. Поскольку на территории края циркулирует омикрон, который распространяется гораздо быстрее других штаммов.

Готовы ли больницы

Сейчас развернуто 618 коек, 73 из них — реанимационные. В предыдущие годы общий коечный фонд составлял 3 тыс. Из них 300 — реанимационных. При необходимости их развернут снова. Медики освоили также работу в дистанционном и выездном формате. На базе всех госпиталей есть КТ.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
СС0

Вернутся ли ограничения

Учитывая клиническую картину омикрона, ограничения не вернутся в Алтайский край. Что касается масочного режима, он коснется только групп риска — людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Всем остальным рекомендуется носить маски только в общественных местах.

Растут ли темпы вакцинации

С начала прививочной кампании 2022 года прививки от гриппа или ковида поставили 1,5 млн жителей региона. Пройти процедуру можно в любом медучреждении края. Всего пунктов более 130. Также есть передвижные пункты, рассчитанные на сельское население.

К концу лета темпы вакцинации в Алтайском крае возросли. Ранее за прививкой обращались 700 человек ежедневно, сейчас — 14 тыс. человек. Однако эксперты называют и эти цифры недостаточными. Планируют повышать показатель как минимум еще на тысячу человек.

Коронавирус. Дети.
Коронавирус. Дети.
СС0

Как ревакцинироваться от ковида

Основной вакциной остается «Спутник V». Его первый компонент — аналог «Спутник лайт». Ревакцинироваться можно или первым компонентом, или путем повторной полной вакцинации. Необходимый вариант доктор выбирает индивидуально для каждого пациента. Например, пожилым рекомендуют ревакцинироваться двухфазным методом.

А детям можно?

С детьми все по-прежнему. Рекомендованный возраст для применения препарата «Спутник М» — 12−17 лет.

Хватает ли врачей

Нехватки кадров, подчеркнул Дмитрий Попов, нет. Отказов от работы с зараженными коронавирусом тоже не зафиксировали.

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