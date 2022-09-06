Омикрон не отстает. Восемь главных вопросов о новой волне ковида в Алтайском крае

Как выросла заболеваемость
С конца июля наблюдается рост заболеваемости ковидом. За последнюю неделю в крае зарегистрировано более 4 тыс. случаев. Ежедневно в регионе коронавирус диагностируют у 32 человек. При этом, объемы тестирования тоже выросли до 316 пациентов в день.
Когда будет пик новой волны ковида
В 2020—2021 годах пик заболеваемости коронавирусом приходился на середину ноября. В 2022 году ожидается встретить его раньше. Поскольку на территории края циркулирует омикрон, который распространяется гораздо быстрее других штаммов.
Готовы ли больницы
Сейчас развернуто 618 коек, 73 из них — реанимационные. В предыдущие годы общий коечный фонд составлял 3 тыс. Из них 300 — реанимационных. При необходимости их развернут снова. Медики освоили также работу в дистанционном и выездном формате. На базе всех госпиталей есть КТ.
Вернутся ли ограничения
Учитывая клиническую картину омикрона, ограничения не вернутся в Алтайский край. Что касается масочного режима, он коснется только групп риска — людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Всем остальным рекомендуется носить маски только в общественных местах.
Растут ли темпы вакцинации
С начала прививочной кампании 2022 года прививки от гриппа или ковида поставили 1,5 млн жителей региона. Пройти процедуру можно в любом медучреждении края. Всего пунктов более 130. Также есть передвижные пункты, рассчитанные на сельское население.
К концу лета темпы вакцинации в Алтайском крае возросли. Ранее за прививкой обращались 700 человек ежедневно, сейчас — 14 тыс. человек. Однако эксперты называют и эти цифры недостаточными. Планируют повышать показатель как минимум еще на тысячу человек.
Как ревакцинироваться от ковида
Основной вакциной остается «Спутник V». Его первый компонент — аналог «Спутник лайт». Ревакцинироваться можно или первым компонентом, или путем повторной полной вакцинации. Необходимый вариант доктор выбирает индивидуально для каждого пациента. Например, пожилым рекомендуют ревакцинироваться двухфазным методом.
А детям можно?
С детьми все по-прежнему. Рекомендованный возраст для применения препарата «Спутник М» — 12−17 лет.
Хватает ли врачей
Нехватки кадров, подчеркнул Дмитрий Попов, нет. Отказов от работы с зараженными коронавирусом тоже не зафиксировали.