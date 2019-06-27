Онищенко раскритиковал немецких врачей за дрожь Меркель

Депутат Госдумы РФ и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко упрекнул немецких врачей, работающих с канцлером Германии Ангелой Меркель. 27 июня ей стало плохо во время переговоров с президентом: женщину трясло примерно так же, как на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 18 июня.

В ролике, который опубликовал таблоид Bild, дрожащей Ангеле Меркель подносят стакан воды, но она отказывается. После первого такого случая она подтвердила свое недомогание и добавила, что, возможно, оно было связано с обезвоживанием.

«Состояние здоровья первого лица любого государства должно быть под постоянным персонифицированным медицинским наблюдением. Неделю назад произошла ситуация — никаких мер не принято. Я допускаю, что госпожа Меркель — очень трудный пациент, но такие люди они все очень трудные», — прокомментировал ситуацию Онищенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Депутат заявил, что повторение подобного — «это явный прокол медицинских работников». По его мнению, они должны были настоять «на всестороннем обследовании».

«Есть такой вариант, когда организм обезвожен, у него наступает озноб. Даже если это так было объяснено, то повтор этого — ни что иное как системная проблема обменного процесса. Если дело в питьевом режиме, тогда какого черта они там зарплату получают?», — разошелся Онищенко.

Пресс-служба правительства ФРГ утверждает, что сейчас канцлер чувствует себя хорошо и планирует вылететь в Японию для участия в саммите G20.