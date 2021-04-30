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Здоровье

Онищенко рассказал, как избежать новой вспышки ковида

Чтобы избежать всплеска коронавируса, в предстоящие майские выходные россиянам нужно соблюдать меры предосторожности, уверен бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, пишет «Парламентская газета».

Геннадий Онищенко.
Геннадий Онищенко.
kremlin.ru

Депутат пояснил, что президент РФ Владимир Путин решил сделать четыре рабочих дня выходными, «чтобы граждане проявили ответственное отношение, остались дома в своем кругу или уехали за город и там находились на своем участке, не участвуя в каких-то массовых мероприятиях».

Онищенко полагает, что отмена всех мероприятий, кроме Парада Победы сработает на предупреждение роста заболеваемости, пишет Lenta.ru. Если люди во время майских праздников пойдут в кино, клубы и так далее, то это может значительно ухудшить ситуацию с коронавирусом в России, добавил он.

Ранее Онищенко ответил на вопрос, когда можно будет отказаться от масок. Он заявил, что россияне никогда не откажутся от ношения масок.

Экс-глава Роспотребнадзора уверен, что ношения масок должно стать элементом культуры — так он ответил на вопрос.

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