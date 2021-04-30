Онищенко рассказал, как избежать новой вспышки ковида

Депутат пояснил, что президент РФ Владимир Путин решил сделать четыре рабочих дня выходными, «чтобы граждане проявили ответственное отношение, остались дома в своем кругу или уехали за город и там находились на своем участке, не участвуя в каких-то массовых мероприятиях».

Онищенко полагает, что отмена всех мероприятий, кроме Парада Победы сработает на предупреждение роста заболеваемости, пишет Lenta.ru. Если люди во время майских праздников пойдут в кино, клубы и так далее, то это может значительно ухудшить ситуацию с коронавирусом в России, добавил он.

Ранее Онищенко ответил на вопрос, когда можно будет отказаться от масок. Он заявил, что россияне никогда не откажутся от ношения масок.

Экс-глава Роспотребнадзора уверен, что ношения масок должно стать элементом культуры — так он ответил на вопрос.