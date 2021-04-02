«Никогда»: Онищенко ответил на вопрос, когда можно будет отказаться от масок

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что россияне никогда не откажутся от ношения масок, сообщает « Прайм ».

Экс-глава Роспотребнадзора уверен, что ношения масок должно стать элементом культуры — так он ответил на вопрос «когда можно будет отказаться от масок».

«Никогда. Потому что в связи с коронавирусом я уже рассказал, у нас каждую весну и осень приходят грипп — тоже будете отказываться? Это должно быть элементом нашей культуры, что тут такого?» — отметил Онищенко, не понимая желания россиян ходить без масок.

По его словам, интенсивность эпидпроцесса по коронавирусу, например, в Москве могла быть меньше, если бы не метро, где ношение масок полностью нивелирует негативный фактор.

Кстати, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский тоже заявил, что маски останутся с россиянами «на все времена».

Накануне полторы тысячи россиян разом требовали в Верховном суде отмены масочного режима.