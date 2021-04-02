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Жизнь

«Никогда»: Онищенко ответил на вопрос, когда можно будет отказаться от масок

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что россияне никогда не откажутся от ношения масок, сообщает «Прайм».

Геннадий Онищенко.
Геннадий Онищенко.
kremlin.ru

Экс-глава Роспотребнадзора уверен, что ношения масок должно стать элементом культуры — так он ответил на вопрос «когда можно будет отказаться от масок».

«Никогда. Потому что в связи с коронавирусом я уже рассказал, у нас каждую весну и осень приходят грипп — тоже будете отказываться? Это должно быть элементом нашей культуры, что тут такого?» — отметил Онищенко, не понимая желания россиян ходить без масок.

По его словам, интенсивность эпидпроцесса по коронавирусу, например, в Москве могла быть меньше, если бы не метро, где ношение масок полностью нивелирует негативный фактор.

Кстати, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский тоже заявил, что маски останутся с россиянами «на все времена».

Накануне полторы тысячи россиян разом требовали в Верховном суде отмены масочного режима.

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