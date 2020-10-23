Онищенко уверен, что ситуация с коронавирусом имеет все признаки гибридной войны

Он отметил, что летальность при гриппе выше, чем при COVID-19.
«XXI век — это век гибридных войн. Все, что происходит вокруг коронавируса, имеет все признаки гибридной войны. Летальность 2,77%, при гриппе она выше, но у гриппа отсроченная летальность», — заявил бывший главный санитарный врач страны.
И добавил, что грипп — самая опасная инфекция, пишет bfm.ru.
Онищенко также выразил надежду, что общее собрание РАН даст научную оценку ситуации с коронавирусом, в том числе проанализирует «информационно-террористическую атаку, которую мы наблюдаем с первого дня».
Ранее Онищенко не стал опровергать версию об искусственном происхождении COVID-19.
По его словам, еще в 2013 году ученые из Китая и США лабораторно воспроизвели коронавирус, но вирус не приобрел новых свойств.
«Был просто воспроизведен тот же самый вирус. Было доказано, что это можно сделать, не только с коронавирусом, но и с любым другим. Коронавирус преодолел межвидовой барьер, с мелких млекопитающих, перепончатокрылых он перешел на человека. Но ему в этом не помогали, он это сделал самостоятельно. Но могли и помочь», — отметил депутат.