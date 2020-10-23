Онищенко уверен, что ситуация с коронавирусом имеет все признаки гибридной войны

Ситуация вокруг коронавируса «имеет все признаки гибридной войны», заявил в эфире радио « Комсомольская правда » академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Он отметил, что летальность при гриппе выше, чем при COVID-19.

«XXI век — это век гибридных войн. Все, что происходит вокруг коронавируса, имеет все признаки гибридной войны. Летальность 2,77%, при гриппе она выше, но у гриппа отсроченная летальность», — заявил бывший главный санитарный врач страны.

И добавил, что грипп — самая опасная инфекция, пишет bfm.ru.

Онищенко также выразил надежду, что общее собрание РАН даст научную оценку ситуации с коронавирусом, в том числе проанализирует «информационно-террористическую атаку, которую мы наблюдаем с первого дня».

Ранее Онищенко не стал опровергать версию об искусственном происхождении COVID-19.

По его словам, еще в 2013 году ученые из Китая и США лабораторно воспроизвели коронавирус, но вирус не приобрел новых свойств.