Онищенко высказался о скачке смертности от рака в России

Ранее директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий Алексей Масчан заявил, что если в России не изменятся правила закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20—30% из-за предстоящего дефицита препаратов.

Катастрофа с обеспечением касается не только дорогостоящих препаратов для лечения лейкозов, но и простейших лекарств, применяемых в сопроводительной терапии, считает профессор.

Однако, по мнению Онищенко, Масчан привел «некорректные и эмоциональные» данные.

«Даже если бы все это было правдой, нельзя доводить эту информацию до тех людей, которые могут стать жертвами этой информационной атаки», — заявил он в комментарии порталу Nation News. Онищенко считает, что проблема с нехваткой лекарств существует, но она решаема.