Онколог назвал единственный действенный способ предотвратить рак

Главное, что нужно сделать, чтобы снизить риск онкологических заболеваний, — регулярно показываться доктору. Об этом « Российской газете » рассказал врач Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев.

Александр Дорофеев рассказал, что в России действуют программы скрининговых обследований, направленные на выявление онкологических заболеваний, а также программы диспансеризации. Они позволяют выявить предопухолевые патологии и начать профилактику.

Врач объяснил, что универсального перечня изменений в состоянии здоровья, на которые стоит обратить внимание, не существует. При каждой локализации болезни существуют свои симптомы. «В любом случае, если почувствовали, что что-то неладное со здоровьем, нужно обратиться к врачу, можно — к участковому терапевту», — рекомендует Дорофеев.

Также онколог отметил, что единого графика диагностики не существует. Однако уточнил, что мужчинам необходимо показываться урологу раз в год и периодически обследовать легкие раз в год после 40 лет, а женщинам следует проходить осмотр гинеколога и маммолога раз в полгода.

Ранее ученые установили, что склонность к раку формируется у человека за несколько десятилетий до постановки диагноза, иногда это происходит уже в детстве.