Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 февраля 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Онколог назвал единственный действенный способ предотвратить рак

Главное, что нужно сделать, чтобы снизить риск онкологических заболеваний, — регулярно показываться доктору. Об этом «Российской газете» рассказал врач Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев.

Больница, болезнь.
Больница, болезнь.
ССО.

Александр Дорофеев рассказал, что в России действуют программы скрининговых обследований, направленные на выявление онкологических заболеваний, а также программы диспансеризации. Они позволяют выявить предопухолевые патологии и начать профилактику.

Врач объяснил, что универсального перечня изменений в состоянии здоровья, на которые стоит обратить внимание, не существует. При каждой локализации болезни существуют свои симптомы. «В любом случае, если почувствовали, что что-то неладное со здоровьем, нужно обратиться к врачу, можно — к участковому терапевту», — рекомендует Дорофеев.

Также онколог отметил, что единого графика диагностики не существует. Однако уточнил, что мужчинам необходимо показываться урологу раз в год и периодически обследовать легкие раз в год после 40 лет, а женщинам следует проходить осмотр гинеколога и маммолога раз в полгода.

Ранее ученые установили, что склонность к раку формируется у человека за несколько десятилетий до постановки диагноза, иногда это происходит уже в детстве.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость