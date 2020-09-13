Онколог назвал первые симптомы лейкоза

Пройти обследование нужно при появлении таких симптомов, как частые инфекции, резкая потеря веса, головные боли и головокружения, плохой аппетит, повышение температуры без причин, слабость и усталость, рассказал доктор «Комсомольской правде».

Выявить лейкоз на ранних стадиях сложно. Специалиста должны насторожить изменения в формуле крови пациента.

«Как правило, заболевание выявляют на медицинских профосмотрах или когда больной обращается к врачу по какой-то другой причине», — пояснил он.

Среди поздних симптомов врач назвал обмороки, синюшные оттенки губ и ногтей, тахикардия, высокую температуру, сыпь на коже, боль в костях и суставах, увеличение лимфоузлов, увеличение печени и селезенки, а также вздутие живота, судороги и плохо заживающие раны.

Ранее телеведущий и врач Александр Мясников назвал болезни, способные с высокой долей вероятности приводить к появлению онкологических заболеваний.