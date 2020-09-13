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Здоровье

Онколог назвал первые симптомы лейкоза

Кандидат медицинских наук, профессор Российской академии естествознания, член Ассоциации онкологов России, врач Роман Темников перечислил ранние признаки рака крови.

Анализы.
Анализы.
СС0

Пройти обследование нужно при появлении таких симптомов, как частые инфекции, резкая потеря веса, головные боли и головокружения, плохой аппетит, повышение температуры без причин, слабость и усталость, рассказал доктор «Комсомольской правде».

Выявить лейкоз на ранних стадиях сложно. Специалиста должны насторожить изменения в формуле крови пациента.

«Как правило, заболевание выявляют на медицинских профосмотрах или когда больной обращается к врачу по какой-то другой причине», — пояснил он.

Среди поздних симптомов врач назвал обмороки, синюшные оттенки губ и ногтей, тахикардия, высокую температуру, сыпь на коже, боль в костях и суставах, увеличение лимфоузлов, увеличение печени и селезенки, а также вздутие живота, судороги и плохо заживающие раны.

Ранее телеведущий и врач Александр Мясников назвал болезни, способные с высокой долей вероятности приводить к появлению онкологических заболеваний.

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