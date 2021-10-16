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Здоровье

Онколог назвал провоцирующие рак груди продукты

Рацион питания напрямую влияет на возможность появления онкозаболевания груди, рассказал «Известиям» доктор медицинских наук, онколог Александр Серяков.

Мясные деликатесы.
Мясные деликатесы.
СС0

Дело в том, что одним из главных факторов риска развития рака груди является ожирение. Следовательно, из рациона следует исключить сладкую, жирную и жареную пищу, а также переработанное мясо — сосиски, сардельки, ветчину.

«Это, в первую очередь, копченая колбаса, так как при копчении выделяется дым, который содержит множество вредных веществ. Из-за этого всего 50 граммов сырокопченого сервелата по уровню канцерогенности равны выкуренной пачке сигарет», — отметил доктор.

Кроме того, негативно сказывается чрезмерное употребление алкоголя.

Шпроты.
Шпроты.
CC0

К другим опасным продуктам онколог отнес шпроты, печенье, вафли и другие кондитерские изделия, сладкую газировку, чипсы, маргарин, майонез, соусы, рафинированный сахар, попкорн, консервированные овощи и фрукты, искусственные подсластители и генно-модифицированные продукты.

Лучше избегать продуктов, которые содержат сахарозаменители, искусственные красители и ароматизаторы.

Есть даже предположение, что красное мясо (говядина, телятина, свинина, баранина, ягнятина, конина и козье мясо) может быть канцерогенным и повышать риск развития онкологических заболеваний.

Пока это всего лишь предположение.

Рыба. Лосось.
Рыба. Лосось.
CC0

Реже болеют раком люди, придерживающиеся «средиземноморской диеты»: этот тип питания подразумевает больше рыбы, овощей, фруктов и растительных масел.

Ранее диетологи рассказали, сколько овощей и фруктов нужно есть ежедневно, чтобы быть здоровым: нужно придерживаться схемы «пять в день»: то есть употреблять две порции фруктов и три порции овощей ежедневно.

Но не все овощи и фрукты одинаково полезны. Крахмалистые овощи, такие как картофель, горох и кукуруза, а также фруктовые соки не снижают риск смерти от всех причин или конкретных хронических заболеваний.

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