Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 июля 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Опасная магнитная буря два дня подряд будет атаковать Землю. Как уберечься от удара

Опасная магнитная буря обрушится на Землю 28 июля, сообщил начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России Сергей Диденко.

Магнитная буря.
Магнитная буря.
visualhunt.com

«По данным Физического института имени П.Н. Лебедева РАН, в период с 28 по 29 июля на Земле следует ожидать возникновения достаточно опасной магнитной бури», — говорится в докладе.

Мощная буря может нарушить работу электронных устройств, каналов телекоммуникации и средств связи, пишет RT. Магнитные бури могут оказывать влияние на системы управления космическими аппаратами.

Здоровье

Метеозависимые люди могут чувствовать изменения даже за несколько дней до события — головокружение, раздражительность, головная боль, тахикардия и пониженное давление.

«Привет из космоса» опасен в первую очередь для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца. Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходят именно в это время.

В период роста солнечной активности метеозависимые люди жалуются:

  • на быструю усталость;
  • высокую раздражительность;
  • повышенную агрессивность и вспышки адреналина;
  • ухудшение самочувствия;
  • подавленность и даже депрессивное настроение.

Ранее российские исследователи выявили связь между геомагнитными бурями и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как уберечься

Во время магнитной бури нужно защитить себя от неприятностей и стресса.

Желательно не курить, не употреблять алкоголь. В период магнитной бури лучше не есть жирное и жареное, не перенапрягаться и больше гулять на свежем воздухе.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость