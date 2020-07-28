Опасная магнитная буря два дня подряд будет атаковать Землю. Как уберечься от удара

«По данным Физического института имени П.Н. Лебедева РАН, в период с 28 по 29 июля на Земле следует ожидать возникновения достаточно опасной магнитной бури», — говорится в докладе.
Мощная буря может нарушить работу электронных устройств, каналов телекоммуникации и средств связи, пишет RT. Магнитные бури могут оказывать влияние на системы управления космическими аппаратами.
Здоровье
Метеозависимые люди могут чувствовать изменения даже за несколько дней до события — головокружение, раздражительность, головная боль, тахикардия и пониженное давление.
«Привет из космоса» опасен в первую очередь для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца. Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходят именно в это время.
В период роста солнечной активности метеозависимые люди жалуются:
- на быструю усталость;
- высокую раздражительность;
- повышенную агрессивность и вспышки адреналина;
- ухудшение самочувствия;
- подавленность и даже депрессивное настроение.
Ранее российские исследователи выявили связь между геомагнитными бурями и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Как уберечься
Во время магнитной бури нужно защитить себя от неприятностей и стресса.
Желательно не курить, не употреблять алкоголь. В период магнитной бури лучше не есть жирное и жареное, не перенапрягаться и больше гулять на свежем воздухе.