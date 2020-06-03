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Здоровье

Два дня подряд Землю будут атаковать магнитные бури. «Бонусом» — затмение Венеры

8 и 9 июня на Землю обрушатся магнитные бури. Больше всего ощутят их влияние метеочувствительные люди, в Алтайском крае в том числе.

Магнитная буря.
Магнитная буря.
visualhunt.com

8 июня ожидается геомагнитный всплеск, интенсивность которого будет средней. Люд могут ощутить повышенную утомляемость, настроение может резко изменяться, работоспособность будет ниже, чем обычно, пишет rsute.ru.

9 июня солнечная активность усилится, в результате этого симптомы будут обостряться. Люди, у которых есть проблемы с сердечно сосудистой системой, ощутят ухудшение состояния.

Как уберечься

В период роста солнечной активности метеозависимые люди жалуются:

  • на быструю усталость;
  • на высокую раздражительность;
  • на повышенную агрессивность и вспышки адреналина;
  • на ухудшение самочувствия;
  • на подавленность и даже депрессивное настроение.

Во время магнитной бури гипертоники могут почувствовать скачки давления, а гипотоников могут преследовать головокружения из-за внезапного падения артериального давления. Ранее российские исследователи выявили связь между геомагнитными бурями и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Во время магнитной бури нужно защитить себя от неприятностей и стресса.

Головная боль
Головная боль
СС0

Желательно не курить, не употреблять алкоголь. В период магнитной бури лучше не есть жирное и жареное, не перенапрягаться и больше гулять на свежем воздухе.

Мобильная связь

Могут возникнуть перебои с мобильной связью, телевизионными трансляциями. Магнитные бури могут оказывать влияние на системы управления космическими аппаратами, провоцировать незначительные сбои в работе электронных устройств.

Затмение

Любителям звездного неба — 19 июня произойдет затмение Венеры, когда ее закроет Луна.

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