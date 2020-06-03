8 июня ожидается геомагнитный всплеск, интенсивность которого будет средней. Люд могут ощутить повышенную утомляемость, настроение может резко изменяться, работоспособность будет ниже, чем обычно, пишет rsute.ru.
9 июня солнечная активность усилится, в результате этого симптомы будут обостряться. Люди, у которых есть проблемы с сердечно сосудистой системой, ощутят ухудшение состояния.
Как уберечься
В период роста солнечной активности метеозависимые люди жалуются:
- на быструю усталость;
- на высокую раздражительность;
- на повышенную агрессивность и вспышки адреналина;
- на ухудшение самочувствия;
- на подавленность и даже депрессивное настроение.
Во время магнитной бури гипертоники могут почувствовать скачки давления, а гипотоников могут преследовать головокружения из-за внезапного падения артериального давления. Ранее российские исследователи выявили связь между геомагнитными бурями и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Во время магнитной бури нужно защитить себя от неприятностей и стресса.
Желательно не курить, не употреблять алкоголь. В период магнитной бури лучше не есть жирное и жареное, не перенапрягаться и больше гулять на свежем воздухе.
Мобильная связь
Могут возникнуть перебои с мобильной связью, телевизионными трансляциями. Магнитные бури могут оказывать влияние на системы управления космическими аппаратами, провоцировать незначительные сбои в работе электронных устройств.
Затмение
Любителям звездного неба — 19 июня произойдет затмение Венеры, когда ее закроет Луна.