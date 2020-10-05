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Здоровье

Опасная тенденция: эксперт рассказал о поздней диагностике коронавируса в России

В Москве удвоение смертности на фоне резкого скачка заболеваемости коронавирусом свидетельствует о том, что болезнь выявляется на поздних стадиях. Одновременно вирусологи ждут второй волны эпидемии в регионах.

Коронавирус. Меры безопасности.
Коронавирус. Меры безопасности.
Pixabay.com

Статистика

За неделю число заразившихся в России выросло более чем на 2,5 тыс. человек.

В течение суток с 3 на 4 октября было выявлено 10 499 инфицированных. Неделю назад диагноз подтвердился у 7876 человек.

При этом в мае 2020 года на столицу приходилась половина новых случав коронавируса, на данный момент — только треть, пишут «Известия».

Тревожный звонок

В регионах процент заболевших повышается быстрее, чем в Москве, отметил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

Однако в столице складывается тревожная тенденция: удвоение заболеваемости произошло всего за несколько дней до удвоения смертности, что может указывать на слишком позднюю диагностику инфекции, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского вирусолог Александр Лукашев.

«Это очень тревожный признак, означающий, что заболеваемость регистрируется на очень поздних стадиях болезни. В апреле у нас разница по времени между ростом заболеваемости и ростом смертности была до 17 дней, в то время как в США — 13 дней, а в Мексике — около шести. Это значит, что много случаев в России регистрировалось на ранней стадии заболевания», — пояснил вирусолог.

Коронавирус. Пандемия. Врач.
Коронавирус. Пандемия. Врач.
CC0

Иммунная прослойка

Так как первая весенняя волна коронавируса почти не затронула регионы, у населения там не сложилось «иммунной прослойки», поэтому в процентном соотношении по количеству заболевших регионы будут догонять Москву, пишет News.ru.

Рост количества заражений коронавирусом может прекратиться в течение двух недель, заявила ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

В то же время Пшеничная не исключила введение дополнительных ограничений.

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