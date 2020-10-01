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1 октября 5°C
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В Роспотребнадзоре назвали возможные сроки выхода на плато по коронавирусу

Рост количества заражений коронавирусом может прекратиться в течение двух недель. Об этом заявила 30 сентября замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщают «Известия». При этом эксперт не исключила возможности введения дополнительных ограничительных мер, цитирует эксперта «Дождь».

Коронавирус. Меры безопасности.
Коронавирус. Меры безопасности.
Pixabay.com

В России третий день подряд выявляют 8 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом. И Наталья Пшеничная прогнозирует: возможно, через несколько дней или пару недель мы достигнем плато.

И это будет не более 9 тыс. заболевших в сутки. Чуть раньше Пшеничная прогнозировала, что России выйдет на плато к концу октября — началу ноября.

Но здесь многое будет зависеть от граждан — от того, насколько они сознательно и скрупулезно будут соблюдать меры по предотвращению распространения COVID-19.

Коронавирус. Меры безопасности.
Коронавирус. Меры безопасности.
Pixabay.com

В настоящий момент эпидемическая ситуация в РФ не критичная, считает эксперт. Тем не менее, в стране заранее был создан резерв коечного фонда для пациентов с коронавирусом.

В то же время Пшеничная не исключила введение дополнительных ограничений.

«Если рост заболеваемости продолжится, возможно, будут введены дополнительные ограничительные меры. Все зависит от динамики заболеваемости», — процитировал эксперта «Дождь».

Накануне Роспотребнадзор в Алтайском крае порекомендовал организациям переводить сотрудников на удаленную работу — разумеется, там, где это возможно.

Представитель ведомства сообщил, что направлены предложения об усилении контроля МВД и Росгвардии по соблюдению масочного режима.

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