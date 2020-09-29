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Роспотребнадзор предлагает организациям Алтайского края отправить сотрудников на удаленку

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом сотрудников организаций там, где это возможно, рекомендуют отправить на удаленный режим работы. Такую меру предложили в управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Карантин. Офис.
Карантин. Офис.
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Об этом в ходе онлайн-брифинга 28 сентября рассказала замглавы ведомства Ульяна Калинина.

«Должен соблюдаться и масочный режим, и социальное дистанцирование, и обработка. Ни в коем разе ни больной сотрудник, ни больной ребенок не должен попасть в коллектив. Нами были направлены предложения за усилением контроля МВД и Росгвардии по соблюдению масочного режима», — заявила она.

Как уже сообщалось, планируется сократить объем плановой медицинской помощи. Речь идет о больницах и поликлиниках в крупных городах, где больше всего растет количество заболевших коронавирусом и пневмониями.

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