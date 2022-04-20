20 апреля
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Здоровье

Опасные последствия храпа назвали эксперты

Кардиологи и сомнологи Екатерина Племянникова и Татьяна Бродовская в беседе с «Лентой.ру» назвали россиянам опасные последствия храпа.

Храп.
Храп.
antihrap-blog.ru

Постоянно храпит 30% взрослых людей, и их недуг может не только мешать спать окружающим, но и стать одной из причин возникновения серьезных болезней.

«Всякий храп рано или поздно может привести к апноэ, остановке дыхания во сне», — прокомментировала Екатерина Племянникова.

Кардиолог отметила — при апноэ стремительно развиваются болезни сердца и сосудов: гипертония, ишемия, деменция, импотенция, аритмия, диабет.

Татьяна Бродовская добавила — в экспериментах на животных и клеточных культурах установили, что воздействие звука с частотой 60 Герц — частота храпа — приводит к активации воспалительного каскада, механическому стрессу сосудистых стенок, а также раннему старению сосудов.

Между тем выпускник алтайского вуза изобрел пояс для лечения храпа.

Устройство выполнено в виде ремня, к которому со стороны спины крепится карман с «объемным средством сложной геометрической фигуры». Оно предотвращает переворот на спину во время сна.

Первую партию запатентованного устройства уже выпустили. Испытания подтвердили положительное действие терапии, и в ближайшее время будет принято решение о запуске таких поясов в производство.

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