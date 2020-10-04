Ученые обнаружили новый опасный синдром после COVID-19

Ученые из США обнаружили у взрослых острый воспалительный синдром MIS-A, который раньше находили у детей и связывали с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Врачи заметили, что у некоторых переболевших COVID-19 взрослых людей проявляется воспалительный синдром MIS-A, которые ранее был тяжелым осложнением коронавируса только у детей и подростков. Он проявляется в виде проблемам с сердцем и желудочно-кишечным трактом — точнее, аритмией и болями в животе.

Подробно описано уже 16 случаев, зафиксированных в США и Британии. У пациентов в возрасте от 21 до 50 обнаружили аритмию, у 12 человек была повышенная температура, и только у восьми из них были респираторные симптомы. В итоге десять пациентов попали в реанимацию, двое умерли.

Ученые пока не смогли выяснить, сколько времени проходит между заражением коронавирусом и возникновением MIS-A. Однако известно, что у пациентов, сообщивших о типичных симптомах COVID-19 до появления MIS-A, синдром возникал в среднем через две-пять недель.

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