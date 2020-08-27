Ученые назвали 5 новых факторов, повышающих риск умереть от коронавируса

Исследователи из Университетa Тулейн в США изучили риски, более чем в три раза увеличивающие шансы умереть от COVID-19, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Американскую ассоциацию содействия развитию науки. В результате наблюдения за 287 пациентами ученые пришли к выводу, что таких факторов по меньшей мере пять.