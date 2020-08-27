Ученые назвали 5 новых факторов, повышающих риск умереть от коронавируса

Риск умереть от коронавируса серьезно повышает совокупное воздействие пяти отклонений в здоровье: повышенный сахар в крови, гипертония, низкое содержание липопротеинов высокой плотности, лишний вес и высокое содержание триглицеридов.
Сочетание всех поражений организма называют метаболическим синдромом, и он повышает риски смерти от COVID-19 в 3,4 раза, сообщают американские исследователи.
Ученые рассказали, что среди пациентов под их наблюдением у 66% был метаболический синдром. Из них для 56% потребовалась интенсивная терапия. Без синдрома насчитывалось почти вдвое меньше — 24%. Аппарат ИВЛ для тех, у кого есть метаболический синдром, потребовался в 48% случаях, без синдрома в 18%.
Ранее группа испанских ученых нашла новый симптом коронавируса. Специалисты обнаружили у 29 процентов наблюдаемых пациентов энантему в ротовой полости — сильную сыпь на слизистой оболочке.