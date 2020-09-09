Опасную побочную реакцию вызвала вакцина от коронавируса

Третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса временно остановлена из-за возможной опасной побочной реакции у одного из пациентов, сообщает Stat News.

Разработкой вакцины занимались компания AstraZeneca и Оксфордский университет.

По словам представителя AstraZeneca, тестирование на эффективность и безопасность вакцины AZD1222 приостановили, чтобы проанализировать данные о побочных эффектах.

Необъяснимая реакция, возникшая у испытуемого, возможно, не связана с вакциной, однако приостановка исследований — это стандартный процесс при подозрении на заболевание, возникшее из-за прививания.

Симптомы пока не сообщаются.

Ожидается, что сам участник испытаний выздоровеет, пишет Lenta.ru.

Поиск аналогичных случаев

Третью фазу испытаний проходят девять вакцин-кандидатов. Исследователи, работающие над другими препаратами, также начали поиск схожих случаев побочных реакций.

«Побочки»

По результатам второй фазы испытаний 60% испытуемых — всего 1000 участников — ощутили такие побочные эффекты, как жар, головные боли, мышечные боли и чувствительность в месте инъекции, однако все они были незначительными.

В третьей фазе испытаний будет задействовано около 30 тыс. американцев.

Риски

Для создания вакцины, подходящей для широкого применения, требуется в среднем 4−5 лет после начала разработки препарата. Поэтому утверждать, что созданная несколько месяцев назад вакцина от COVID-19 является безопасной, невозможно, заявил ранее академик РАН, директор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

Никто до конца не знает, как тип первой российской вакцины от COVID-19 будет вести себя в организме человека., отмечает иммунолог.

Старт

Между тем 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса. пишут РИА Новости.

Вакцинация будет проводиться в два этапа: сначала добровольцам введут первый компонент вакцины, а через 21 день — второй. Компоненты отличаются входящими в их состав активными веществами — это сделано для усиления иммунной защиты организма.

Ракова также отметила рост числа желающих сделать прививку от коронавируса. Заявки подали уже более 35 тыс. москвичей.

«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, о ее регистрации 11 августа объявил президент Владимир Путин.