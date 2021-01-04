Оперштаб: с «короной» и пневмонией в ковидных госпиталях лежит около 3 тыс. пациентов

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 206 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем раньше — 208). Выздоровел 131 пациент. Умерло 13 человек, в том числе от COVID-19 — 10.
По состоянию на 4 января 1809 человек находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Кроме этого, в ковидных госпиталях находятся на лечении еще 1 057 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.
Количество тяжелобольных — 412, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 110.
25 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
596 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
Минздрав края развернул 4 193 койки, к кислороду имеют подключение 2311, с ИВЛ — 439. Резервных коек — 1 327.
Всего с начала распространения инфекции, по данным оперштаба, умерло 1 590 человек. Все — взрослые. В том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 917 (+10 на 4 января) человек; иные причины смерти — 673 (+3) человека.