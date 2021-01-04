Оперштаб: с «короной» и пневмонией в ковидных госпиталях лежит около 3 тыс. пациентов

1809 человек в Алтайском крае находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией, по состоянию на 4 января. Еще 1 057 пациентов коверных госпиталей имеют рентгенологически подтвержденную вирусной пневмонию, сходную с COVID-19, сообщили в оперштабе. Там также проинформировали о количестве заболевших и умерших.