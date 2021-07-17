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Здоровье

Опрос: каждый пятый врач рекомендует пациентам не делать прививку от «короны»

Каждый пятый российский врач (19,6%) рекомендует пациентам не делать прививку от коронавируса, сообщает Forbes со ссылкой на исследование сервиса «Актион Медицина».

Вакцина от коронавируса.
Вакцина от коронавируса.
zdravalt.ru

Среди тех врачей, кто отговаривает пациентов от прививки, 74,5% не доверяют российской вакцине. В целом, массовую вакцинацию от коронавируса поддерживают 62,9% медиков, 17,5% пока не определились с рекомендациями пациентам.

Опрос провели среди 2,4 тыс. медиков, пишет polit.ru.

Ранее врачи рассказали, почему не доверяют вакцинам от ковида. Они требуют убедительных доказательств и задают вопросы, почему скрываются результаты исследований.

«Например, врачи задают вопросы, почему скрыты итоги плацебо-контролируемого исследования по „Спутнику“, когда 30 тыс. добровольцев получили вакцину и 10 тыс. получили плацебо. Результаты по нему должны были опубликовать через 180 дней после введения вакцины. Набор добровольцев у нас закончился в декабре… Но коды скрыты, информация об исследовании у исследователя и производителя есть, но публикаций так и нет. Были только промежуточные данные, окончательных данных никто не публиковал. Почему? Это большой вопрос. Какие результаты были получены, неизвестно. Поэтому врачи задают вопросы: что там произошло? Почему скрываются результаты клинического исследования?» — пояснил президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин.

Большинству людей достаточно, что какой-то артист привился и сказал: «Делайте, как я». Врачам все-таки уже требуются более убедительные доказательства.

Между тем премьер РФ Мишустин потребовал Роспотребнадзор и Минздрав поднять уровень вакцинации россиян, чтобы получить уровень коллективного иммунитета не менее 80−90%.

Кремль отказался от плана вакцинировать все 60% населения. Власти хотели привить максимум 35% россиян. Считалось, что доля переболевших также обеспечит достижение коллективного иммунитета.

Вакцина.
Вакцина.
unsplash.com
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