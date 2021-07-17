Опрос: каждый пятый врач рекомендует пациентам не делать прививку от «короны»

Каждый пятый российский врач (19,6%) рекомендует пациентам не делать прививку от коронавируса, сообщает Forbes со ссылкой на исследование сервиса «Актион Медицина».

Среди тех врачей, кто отговаривает пациентов от прививки, 74,5% не доверяют российской вакцине. В целом, массовую вакцинацию от коронавируса поддерживают 62,9% медиков, 17,5% пока не определились с рекомендациями пациентам.

Опрос провели среди 2,4 тыс. медиков, пишет polit.ru.

Ранее врачи рассказали, почему не доверяют вакцинам от ковида. Они требуют убедительных доказательств и задают вопросы, почему скрываются результаты исследований.

«Например, врачи задают вопросы, почему скрыты итоги плацебо-контролируемого исследования по „Спутнику“, когда 30 тыс. добровольцев получили вакцину и 10 тыс. получили плацебо. Результаты по нему должны были опубликовать через 180 дней после введения вакцины. Набор добровольцев у нас закончился в декабре… Но коды скрыты, информация об исследовании у исследователя и производителя есть, но публикаций так и нет. Были только промежуточные данные, окончательных данных никто не публиковал. Почему? Это большой вопрос. Какие результаты были получены, неизвестно. Поэтому врачи задают вопросы: что там произошло? Почему скрываются результаты клинического исследования?» — пояснил президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин.

Большинству людей достаточно, что какой-то артист привился и сказал: «Делайте, как я». Врачам все-таки уже требуются более убедительные доказательства.

Между тем премьер РФ Мишустин потребовал Роспотребнадзор и Минздрав поднять уровень вакцинации россиян, чтобы получить уровень коллективного иммунитета не менее 80−90%.

Кремль отказался от плана вакцинировать все 60% населения. Власти хотели привить максимум 35% россиян. Считалось, что доля переболевших также обеспечит достижение коллективного иммунитета.