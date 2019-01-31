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Здоровье

Опубликовано видео, как вернувшегося с китайского курорта россиянина госпитализируют в спецкапсуле

Жителя Тулы, вернувшегося с отдыха с острова Хайнань, госпитализировали в капсуле биозащиты на автомобиле центра медицины катастроф. Транспортировку осуществляли врачи в защитных костюмах. Видео опубликовал интернет-ресурс MySlo.

В лаборатории
В лаборатории
Надежда Будрина

Мужчину госпитализировали с признаками ОРВИ.

По предварительным данным, коронавирус у пациента не обнаружен, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Тульской области.

Режим ЧС

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 января провела специальное совещание в связи со вспышкой в Китае нового коронавируса (2019-nCoV). Коронавирус объявлен опасной международной ЧС.

Специальное заявление ВОЗ оперативно размещено на сайте организации.

По последним данным, от болезни скоропостижно скончались уже 213 человек. Заражены им около 9,4 тыс. человек.

Специфического противовирусного препарата от нового заболевания нет.

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