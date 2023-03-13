13 марта
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Здоровье

Опухоль размером с волейбольный мяч удалили у ребенка российские онкологи

Из легкого 13-летнего мальчика хирурги-онкологи Российской детской клинической больницы удалили гигантскую опухоль, сообщают «Известия».

Медицина. Врач.
Медицина. Врач.
pexels.com

Ребенок поступил в стационар с подозрением на пневмонию — из-за воспаления не могли прослушать дыхание справа.

Благодаря компьютерной томографии врачи обнаружили опухоль размером 20 см.

Она занимала практически всю правую половину грудной клетки и сдавливала легкое и органы средостения.

Для уточнения диагноза врачи провели биопсию и подтвердили злокачественность образования. После этого ребенку выполнили химиотерапию и сделали операцию.

Сразу после удаления опухоли врачи отметили, как легкое начало возвращаться к своему естественному состоянию и расправляться.

Сейчас мальчик находится на завершающем этапе лечения — получает противоопухолевую и реабилитационную терапию.

Ранее безнадежного пациента с четвертой стадией рака вылечили в Новосибирске.

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