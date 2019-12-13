Орден Сутулова: какие болезни можно получить «в награду» за переутомление на работе

Испытывающие переутомление на работе люди рискуют получить проблемы с органами зрения, а также эндокринной и сердечно-сосудистой системами, сообщает RT .

К такому выводу пришли эксперты Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 1,7 тыс. человек.

Выяснилось, что около половины женщин и трети мужчин, чувствующих усталость на работе более 24 часов в неделю, рискуют столкнуться с проблемами со здоровьем.

Основной причиной назвали напряженность самой работы в целом. Также влияют личное эмоциональное напряжение, связанное в том числе и с ответственностью, а также зрительное и умственное внимание.

Головная боль. Усталость СС0

Кроме того, оказалось, что сотрудники с большой усталостью болеют в среднем 24,9 дня в году. При небольшой усталости — всего 5,1 дня.

Среди профессий с изначально высоким риском утомления значатся врачи, медсестры, учителя и офисные работники.

Также эксперты подсчитали риски. Так, вероятность развития заболеваний органов зрения — примерно 67% у женщин и 57% у мужчин, эндокринной системы — 56% у женщин и 40% у мужчин, сердечно-сосудистой системы — 30% у женщин и 29% у мужчин.