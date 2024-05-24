По словам адвоката, операцию проводила хирург Катерина Лонская в московской клинике эстетической медицины «Клазко», пишет ТАСС.

Пациентка клиники пришла на операцию по подтяжке век, которая в медицинских кругах считается несложной. Однако вместо пары дней провела в клинике неделю, после чего потеряла зрение на оба глаза, указывает bfm.ru.

Женщине пришлось вновь оперироваться уже в Италии, после чего удалось восстановить зрение одного глаза на 30%.

По словам адвоката, возбуждено уголовное дело. Лонская проходит по этому делу как свидетель, однако защита потерпевшей намерена привлечь ее к ответственности.

Ранее Розенбаум разнес "губастых" любителей пластических операций.

Певец напомнил, что он по профессии врач. И у него на этот счет своя, профессиональная точка зрения.

Так, он рассказал, что время обучения на пятом курсе, у студентов-медиков был предмет челюстно-лицевая хирургия. По словам Розенбаума, преподаватель говорил: «Дорогие мои студенты, пластику нужно делать людям, у которых либо посттравматические какие-то дела, либо что-то действительно мешает человеку".

Поэтому певец не сторонник грубой и необязательной пластической хирургии. Если человеку действительно что-то нужно по жизни, тогда, наверное, надо это сделать. Но не в угоду моде.

И разразился: "Посмотрите на этих губастых. Ну это же сойти с ума, это же катастрофа вообще, это же ужас! Зачем это? Потому что модно! И калечат себя люди».

Однако никого из "губастых" звезд российского шоубиза тактично не назвал.

Также впала в кому россиянка после операции у косметолога.

Пациентке провели плановую круговую подтяжку лица и шеи.

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