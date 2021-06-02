Особую обеспокоенность у специалистов вызывают четыре варианта коронавируса

Особую обеспокоенность Всемирной организации здравоохранения вызывают четыре варианта коронавируса, которые способны распространяться быстрее других, заявила во вторник на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, сообщает ТАСС .

Коронавирус. Он с нами надолго.

Эксперт комментировала ситуацию вокруг разновидности инфекции, обнаруженной во Вьетнаме. По ее словам, данная разновидность является вариантом, который уже известен ВОЗ.

«Мы знаем, что этот вариант легче распространяется среди людей. Происходит эволюция, вирус меняется. Но этого стоило ожидать. Вирус будет продолжать меняться. Поэтому мы крайне признательны всем странам за то, что они продолжают эпидемиологический надзор», — добавила эксперт.

О других трех вариантах эксперт ничего не рассказала. При этом ван Керкхове отметила, что «против этих вариантов хорошо работают меры по предотвращению распространения инфекции» и призвала все страны не терять бдительность.

Гибрид ковида

Ранее вьетнамские ученые заявили, что выявили новый вариант коронавируса, представляющий собой гибрид британского и индийского штаммов, который является более заразным и легко передается воздушным путем, пишет bfm.ru.

По данным властей Вьетнама, именно новый вариант вируса привел к вспышкам инфекции на север страны.

Ранее сообщалось, что в России выявили 154 неизученные мутации коронавируса. Директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин также рассказал, что в стране выявили более 1 тыс. образцов штаммов с известными и зарегистрированным в базах данных мутациями.