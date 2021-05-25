В России обнаружили ранее неизученых 154 штамма коронавируса

Коронавирус. Он с нами надолго.

Директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин также рассказал, что в стране выявили более 1 тыс. образцов штаммов с известными и зарегистрированным в базах данных мутациями.

Всего российские ученые получили около 16 тыс. образцов коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила — изучать каждый штамм коронавируса отдельно не имеет смысла: это надо делать только в тех случаях, когда из-за мутации болезнь у человека проходит иначе.

Это позволит не пропустить появление штамма, который вызывал бы более тяжелое течение болезни.

База

Тем не менее российские ученые анализируют все штаммы, которые находят в стране, пишет polit.ru. Существует единая база, в которую записывают результаты исследований мутаций коронавируса за пределами страны.

Предупреждение ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус предупредил, что человечеству стоить ожидать появления новых мутаций коронавируса — их будет становиться все больше по мере распространения болезни.

Неуязвим

Ранее группа американских ученых определила новый вариант коронавируса SARS-CoV-2 BV-1, который оказался неуязвимым к некоторым нейтрализующим антителам, способным сдерживать другие варианты вируса.