От чего зависит тяжесть повторного постковидного синдрома, объяснил эксперт

Сила иммунитета, в свою очередь, зависит от того, сколько времени прошло после COVID-19. Кроме того, на это влияет штамм вируса.

«Эффект повторного постковидного синдрома обусловлен уровнем защиты (организма). Если у человека сильный остался иммунитет после перенесенного в первый раз заболевания, повторное воздействие будет во многом сглажено», — отметил Жемчугов.

По словам врача, важно учитывать, какие повреждения человеку нанесло первое заражение, чем он болел до этого, сколько ему лет, и какой «износ у организма».

«Если в легких произошло что-то очень серьезное или в мозге, то, конечно, удар придется опять по этим тонким, слабым местам», — добавил иммунолог.

Ранее вирусолог рассказал, сколько продлится новая волна коронавируса.