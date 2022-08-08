8 августа
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Здоровье

От чего зависит тяжесть повторного постковидного синдрома, объяснил эксперт

Тяжесть постковидного синдрома после повторно перенесенного ковида зависит от иммунитета, заявил ТАСС иммунолог, кандидат медицинских наук Владислав Жемчугов.

Коронавирус.
Коронавирус.
СС0

Сила иммунитета, в свою очередь, зависит от того, сколько времени прошло после COVID-19. Кроме того, на это влияет штамм вируса.

«Эффект повторного постковидного синдрома обусловлен уровнем защиты (организма). Если у человека сильный остался иммунитет после перенесенного в первый раз заболевания, повторное воздействие будет во многом сглажено», — отметил Жемчугов.

По словам врача, важно учитывать, какие повреждения человеку нанесло первое заражение, чем он болел до этого, сколько ему лет, и какой «износ у организма».

«Если в легких произошло что-то очень серьезное или в мозге, то, конечно, удар придется опять по этим тонким, слабым местам», — добавил иммунолог.

Ранее вирусолог рассказал, сколько продлится новая волна коронавируса.

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