Сколько продлится новая волна ковида, рассказал вирусолог

Появилась группа омикрон, в том числе кентавр, которые уже есть на территории РФ, напомнил эксперт.

Аграновский сравнил эти штаммы по заразности с корью или ветрянкой.

Осенью рост заболеваемости коронавирусом может быть связан с социальной активностью: возвращением людей в университеты, школы и на работу после отпусков.

Вирусолог считает: новая волна коронавируса может продлиться от месяца до двух, указывает Газета.Ru.

Ранее об эффективности российских вакцин от поражения легких при ковиде рассказали эксперты.