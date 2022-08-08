8 августа
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Здоровье

Сколько продлится новая волна ковида, рассказал вирусолог

Новый пик заболеваемости ковидом вполне возможен, рассказал доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский, пишет РБК.

Остановим коронавирус.
Остановим коронавирус.
Pixabay.com

Появилась группа омикрон, в том числе кентавр, которые уже есть на территории РФ, напомнил эксперт.

Аграновский сравнил эти штаммы по заразности с корью или ветрянкой.

Осенью рост заболеваемости коронавирусом может быть связан с социальной активностью: возвращением людей в университеты, школы и на работу после отпусков.

Вирусолог считает: новая волна коронавируса может продлиться от месяца до двух, указывает Газета.Ru.

Ранее об эффективности российских вакцин от поражения легких при ковиде рассказали эксперты.

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