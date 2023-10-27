От какого опасного заболевания сможет защитить омега-3

Речь идет о метаболическом синдроме, который может вызвать цирроз печени, а также включает в себя сахарный диабет и ожирение.

При этом жир в клетках печени становится токсичным и начинает вызывать воспалительные процессы.

Ученые провели эксперименты на мышах и выяснили, что омега-3 возникновения неалкогольного стеатогепатита. То есть после приема у них уменьшился уровень бета-целлюлина. Именно он способен провоцировать фиброз печени, а также цирроз и рак.

Теперь исследователи хотят использовать знания для лечения этих болезней.

Ранее сообщалось, что продажи противозачаточных достигли максимума за шесть лет в России.