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Здоровье

От какого продукта нужно отказаться, чтобы замедлить старение

Диетолог Габриэла Пикок, которой доверяли члены британской королевской семьи, рассказала о трех способах замедлить старение. Об этом сообщает Lenta.ru.

Сахар, продукты.
Сахар, продукты.
pixabay.com/

Во-первых, нужно обязательно исключить сахар из своего рациона. Обычно сладости питают хронические воспаления, а они, в свою очередь, ускоряют процесс старения.

При этом сладости могут навредить фигуре.

Второе, что нужно сделать, по мнению специалиста — начать закаляться. Перепады температур хорошо влияют на регенерацию клеток. Стоит чаще посещать баню или сауну.

Последнее, что можно сделать для своего организма — питаться продуктами, которые включают в себя витамины А, С и Е.

Эти вещества нейтрализуют действие свободных радикалов, из-за которых клетки организма повреждаются.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, какие виды спорта продлевают жизнь.

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