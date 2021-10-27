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Здоровье

От молодоженов в российском регионе будут требовать справки о вакцинации от ковида

В Адыгее с 1 ноября вводят QR-коды для молодоженов и их гостей, пишет «Комсомольская правда Краснодар».

Свадьба.
Свадьба.
Предоставлено altapress.ru.

Глава региона Мурат Кумпилов подписал указ, по которому при посещении органов записи актов гражданского состояния республики новобрачные и гости торжественной церемонии бракосочетания должны будут предоставить документы о прохождении вакцинации от коронавируса, справку о перенесенной инфекции или сделанный не ранее чем за 72 часа ПЦР-тест.

С 25 октября QR-коды в Адыгее нужны для посещения библиотек, театров, концертных залов, выставок, салонов красоты, фитнес-центров, а также детских игровых площадок в торговых центрах, пишет Lenta.ru.

Между тем комендантский час с запретом выходить из дома во время нерабочих дней ввели в Сибири. В нескольких городах региона полностью приостанавливают работу общественного транспорта — в Абакане, Саяногорске и Черногорске.

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