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Жизнь

Комендантский час с запретом выходить из дома во время нерабочих дней ввели в Сибири

В Хакасии в нерабочие дни, с 28 октября по 7 ноября, запретят жителям покидать жилище в ночное время, сообщил глава республики Валентин Коновалов.

Пенсионер. Коронавирус.
Пенсионер. Коронавирус.
ССО.

26 октября Коновалов провел прямой эфир в своем Instagram, в ходе которого сообщил о сложной обстановке с ковидом и принятых мерах на период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

Так, в нескольких городах региона полностью приостанавливают работу общественного транспорта — в Абакане, Саяногорске и Черногорске.

«Для всех жителей республики на указанный период вводится требование не покидать места проживания (пребывания) ежедневно с 22:00 до 6:00 утра следующего дня, кроме сотрудников предприятий, работающих непрерывно», — сообщил глава региона.

Предприятия, которые не могут остановить процесс, должны перевести не менее половины сотрудников на удаленку.

«Будет полностью ограничена работа учреждений торговли, общепита, сферы услуг. Исключение составляют аптеки, предприятия торговли, реализующие продукты и товары первой необходимости, а также осуществляющие дистанционную доставку», — предупредил Коновалов.

При этом медучреждения будут работать в плановом режиме, продолжится вакцинация от гриппа и COVID-19.

По словам главы Коновалова, количество госпитализированных пациентов в регионе значительно превышает число выздоровевших, что сокращает свободный коечный фонд и места в реанимации.

В образовательных учреждениях введут каникулы с 27 октября по 7 ноября. Частным образовательным учреждениям рекомендовано установить каникулы на этот же период.

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