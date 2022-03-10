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Здоровье

От 180 тысяч рублей: опубликован список врачей, которым предлагают самые высокие зарплаты в Алтайском крае

Аналитики платформы по поиску работы hh.ru выяснили, каким врачам в Алтайском крае предлагают самую большую заработную плату.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

Самую большую зарплату обещают хирургу в федеральной сети клиник — от 180 тысяч рублей («белый» оклад в 60 тысяч рублей плюс премии).

От 175 тысяч рублей на руки — зарплата для врача-офтальмолога и врача-невролога, при условии переезда в один из северных регионов Сибири. Кроме высокой зарплаты, специалисты получат подъёмные на обустройство жилья в размере 100 тысяч рублей.

До 150 тысяч рублей смогут зарабатывать стоматолог-ортопед и врач-дерматовенеролог.

Заплату от 100 тысяч предлагают врачу акушеру-гинекологу, анестезиологу-реаниматологу, врачу-ревматологу, детскому стоматологу, стоматологу-ортопеду и стоматологу ортодонту.

Специалисты hh.ru также подсчитали среднюю заработную плату, которую предлагают медикам в Алтайском крае — на начало года она составила 42 тысячи рублей. Это на 11% выше, чем в среднем по региону (37,9 тысяч рублей на январь 2022 года).

Требования к кандидатам — опыт работы, наличие сертификата, знание специальных медсистем, вежливость, целеустремленность, работоспособность и стрессоустойчивость.

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