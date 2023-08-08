От тошноты до «сердечного приступа». Главный алтайский инфекционист рассказал о сезонном подъеме опасного заболевания

Не пить «из копытца»
- Что такое энтеровирусная инфекция?
- Это большая группа инфекционных болезней, вызываемых энтеровирусами группы Коксаки и ECHO, которые характеризует полиморфизм, то есть большое многообразие клинической картины. Возбудители энтеровирусноых инфекций – кишечные вирусы. Их группа насчитывает больше 60 видов, и они генетически неоднородны.
Кишечные вирусы устойчивы в окружающей среде. Для примера, в сточных водах, мелких водоемах они могут сохраняться до двух месяцев. На поверхностях при комнатной температуре - до суток, что тоже немало.
- Как происходит заражение?
- Вирусы, как возбудители энтеровирусной инфекции, распространены только среди людей. Передаются преимущественно фекально-оральным путем, но возможна передача и воздушно-капельным. Источник – больной человек с явными клиническими проявлениями или просто носитель. В острый период болезни выделяется большее количество возбудителя: либо с фекалиями, либо при кашле и чихании.
Можно заразиться от носителя при достаточно тесном контакте. Энтеровирусы – это, конечно, не вирус кори, который способен «летать» по подъезду многоэтажки, но если в квартире или в закрытом коллективе появился больной, это опасно для всего близкого окружения.
Однако чаще всего заражение происходит при употреблении некачественной, необработанной воды и при купании в стоячих водоемах и открытых бассейнах. Невозможно же, чтобы ребенок пошел купаться и не наглотался воды.
Отсюда и сезонность болезни – летний период и начало осени - в сезон летних отпусков и каникул и когда взрослые возвращаются в свои рабочие коллективы, а дети идут в школы и детские сады.
- Один раз переболев, мы оказываемся в безопасности?
- Да, формируется стойкий типоспецифический иммунитет. Возможно развитие перекрестного иммунитета, то есть для нескольких видов энтеровирусов сразу. Поэтому взрослые, перенесшие в детстве инфекцию, как правило, не болеют. Хотя все равно никто не застрахован от других видов вирусов, входящих в эту большую группу.
Для вируса, конечно, важен исходный иммунный статус человека, дети не всегда во всеоружии готовы встретить возбудителя.
Опасные и ящуроподобные
- Назовем наиболее характерные симптомы.
- Инкубационный период почти всех энтеровирусных инфекций – в среднем 3-4 дня. Максимально до 20 дней.
До десятка различных энтеровирусов вызывают герпангину. Для нее характерно резкое повышение температуры до 39-40 градусов, и при этом общее состояние больных может быть относительно удовлетворительным, а также умеренная боль в горле. При этой форме нет какого-то характерного признака, по которому сам человек распознает энтеровирус как первопричину, это может сделать только врач.
Следующая форма болезни – энтеровирусная экзантема. Вначале заболевания бывают рвота и боли в животе, а у детей раннего возраста возможен жидкий стул. На 2-3-й день болезни на фоне лихорадочной реакции и других признаков интоксикации характерно появление,собственно, экзантемы – сыпи на теле.
Она может быть пятнистой, пятнисто-папулезной, похожей на корь, краснуху или скарлатину. Экзантема может появиться даже уже на фоне снижения температуры тела. Длительность высыпаний не превышает 1-2 дней и исчезает бесследно.
Интересная разновидность экзантемы - «hand, foot and mouth disease, HFMD» - болезнь «рука—нога—рот», или ящуроподобный синдром. Для него характерны болезненные высыпания на подошвах, ладонях, на слизистой рта и, возможно, вокруг рта. Энтеровирусная экзантема регистрируется чаще в виде небольших вспышек, но описаны и крупные эпидемии.
Третье проявление – вирусный гастроэнтерит или вирусная диарея. Болезнь развивается остро с подъема температуры, одновременно отмечается жидкий стул до 2-10 раз в сутки. Характерно вздутие живота, аппетит отсутствует.
В первые дни болезни нередко отмечается многократная рвота. Болезнь может длиться от 2 дней до 1,5-2 недель, но при этом значительного обезвоживания не наступает. В основном болеют дети до 2 лет, реже – взрослые.
Есть еще так называемый «летний грипп» – кратковременная лихорадка (не более 3 дней), слабость, разбитость, умеренная головная боль, рвота, боль в животе, кашель, насморк.
Это, можно сказать, доброкачественные формы инфекции. Таких пациентов можно лечить и наблюдать амбулаторно, они быстро выздоравливают.
Однако существуют формы энтеровирусной инфекции серьезнее по своим последствиям, с вовлечением в патологический процесс центральной нервной системы. Часть энтеровирусов тропны к нервной ткани, то есть способны ее поражать. При такой форме инфекции чаще всего развивается серозный менингит с классическими для этой болезни проявлениями – острая головная боль, высокая температура тела, рвота, не приносящая облегчения, выраженная слабость, возможно развитие психомоторного возбуждения и судорог. Здесь обязательна госпитализация.
Опасно когда энтеровирусная инфекция протекает с поражением вещества головного мозга (энцефалит), либо с поражением сердца (миокардит, перикардит). Таких случаев немного, но они встречаются, преимущественно у детей младшего возраста. Причин две – особенность работы иммунной системы и сами свойства энтеровируса (агрессивность и тропность).
Сразу к врачу
- Можем ли мы оказать первую помощь при обнаружении симптомов и как лечат энтеровирусные инфекции?
- Как правило, лечится энтеровирусная инфекция амбулаторно, если это не тяжелые формы и нет показаний для изоляции человека. В настоящее время нет какой-то специальной таблетки, которая уничтожит вирус и сразу поможет нашему пациенту, поэтому проводится терапия патогенетическая и симптоматическая.
Если речь идет о форме болезни с поражением кишечника, то первой помощью станет прием сорбентов и восстановление водного баланса организма. Это точно не повредит. И одновременно - к врачу.
- А обязательна помощь врача или можно обойтись своими силами?
- Обязательна! Болезнь многообразна в клинических проявлениях, так что первое ощущение, что ничего страшного не произошло, может вылиться в серьезную клиническую ситуацию с затяжным течением и неприятными последствиями.
Особенность энтеровирусной инфекции в том, что одновременно могут проявляться, например, симптомы ОРВИ и кишечные расстройства. Или наряду с болью в горле поражается центральная нервная система. Разобраться в этом может только врач. Более того, может потребоваться срочная изоляция пациента: если в закрытом детском коллективе один заболеет, то через неделю слягут почти все.
Энтеровирусы коварны и требуют, чтобы человек как можно быстрее обратился в поликлинику.
Вакцины нет
- Поговорим о сезонных и грязных фруктах и овощах. Какую инфекционную угрозу они несут?
- Во-первых, никто не отменял бактерии как возбудителей классических инфекционных болезней. Хотя по факту, больше эволюционно, их теперь намного меньше, чем вирусов, но встречаются. Есть и условно патогенная микрофлора, которая достаточно долго сохраняется на фруктах и овощах и может у ряда людей вызвать кишечные расстройства.
От энтеровирусов мы тоже не застрахованы: может, грузчик или продавец не помыл руки после туалета. Инфекционный агент сохраняется в окружающей среде, как мы говорили, долго. И не надо забывать, что мыть продукты нужно чистой безопасной водой, а не протирать салфеткой и не полоскать в пруду.
Все, что не подлежит термической обработке, необходимо тщательно механически обрабатывать щеткой или губкой в чистой воде и, возможно, с моющим средством.
Сразу скажу, что прививки от энтеровирусов, которые мы сегодня обсуждаем, нет, поэтому спасет только неспецифическая профилактика – употребление только чистой воды, обработка продуктов, соблюдение личной гигиены, ограничение купания в стоячих водоемах, исключение контактов с людьми с признаками инфекционного заболевания: с сыпью, температурой и другими симптомами.
Опасность возникновения болезни напрямую связана с вашей личной историей встреч с энтеровирусами и формированием иммунитета и с тем, насколько рискованно ваше пищевое поведение.