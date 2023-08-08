От тошноты до «сердечного приступа». Главный алтайский инфекционист рассказал о сезонном подъеме опасного заболевания

Один немытый персик может стать причиной гораздо более серьезных проблем со здоровьем, чем простое кишечное расстройство. Врачи регистрируют сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями, от которых никто не застрахован. Говорим об опасности этих вирусов с главным инфекционистом Алтайского края, доцентом кафедры эпидемиологии, микробиологии и вирусологии АГМУ Валерием Шевченко.

Не пить «из копытца»

- Что такое энтеровирусная инфекция?

- Это большая группа инфекционных болезней, вызываемых энтеровирусами группы Коксаки и ECHO, которые характеризует полиморфизм, то есть большое многообразие клинической картины. Возбудители энтеровирусноых инфекций – кишечные вирусы. Их группа насчитывает больше 60 видов, и они генетически неоднородны.

Кишечные вирусы устойчивы в окружающей среде. Для примера, в сточных водах, мелких водоемах они могут сохраняться до двух месяцев. На поверхностях при комнатной температуре - до суток, что тоже немало.

Боль в животе. СС0

- Как происходит заражение?

- Вирусы, как возбудители энтеровирусной инфекции, распространены только среди людей. Передаются преимущественно фекально-оральным путем, но возможна передача и воздушно-капельным. Источник – больной человек с явными клиническими проявлениями или просто носитель. В острый период болезни выделяется большее количество возбудителя: либо с фекалиями, либо при кашле и чихании.

Можно заразиться от носителя при достаточно тесном контакте. Энтеровирусы – это, конечно, не вирус кори, который способен «летать» по подъезду многоэтажки, но если в квартире или в закрытом коллективе появился больной, это опасно для всего близкого окружения.

Однако чаще всего заражение происходит при употреблении некачественной, необработанной воды и при купании в стоячих водоемах и открытых бассейнах. Невозможно же, чтобы ребенок пошел купаться и не наглотался воды.

Отсюда и сезонность болезни – летний период и начало осени - в сезон летних отпусков и каникул и когда взрослые возвращаются в свои рабочие коллективы, а дети идут в школы и детские сады.

Купание запрещено. Михаил Хаустов

- Один раз переболев, мы оказываемся в безопасности?

- Да, формируется стойкий типоспецифический иммунитет. Возможно развитие перекрестного иммунитета, то есть для нескольких видов энтеровирусов сразу. Поэтому взрослые, перенесшие в детстве инфекцию, как правило, не болеют. Хотя все равно никто не застрахован от других видов вирусов, входящих в эту большую группу.

Для вируса, конечно, важен исходный иммунный статус человека, дети не всегда во всеоружии готовы встретить возбудителя.

Опасные и ящуроподобные

- Назовем наиболее характерные симптомы.

- Инкубационный период почти всех энтеровирусных инфекций – в среднем 3-4 дня. Максимально до 20 дней.

До десятка различных энтеровирусов вызывают герпангину. Для нее характерно резкое повышение температуры до 39-40 градусов, и при этом общее состояние больных может быть относительно удовлетворительным, а также умеренная боль в горле. При этой форме нет какого-то характерного признака, по которому сам человек распознает энтеровирус как первопричину, это может сделать только врач.

Следующая форма болезни – энтеровирусная экзантема. Вначале заболевания бывают рвота и боли в животе, а у детей раннего возраста возможен жидкий стул. На 2-3-й день болезни на фоне лихорадочной реакции и других признаков интоксикации характерно появление,собственно, экзантемы – сыпи на теле.

Высокая температура. freepik.com/jcomp

Она может быть пятнистой, пятнисто-папулезной, похожей на корь, краснуху или скарлатину. Экзантема может появиться даже уже на фоне снижения температуры тела. Длительность высыпаний не превышает 1-2 дней и исчезает бесследно.

Интересная разновидность экзантемы - «hand, foot and mouth disease, HFMD» - болезнь «рука—нога—рот», или ящуроподобный синдром. Для него характерны болезненные высыпания на подошвах, ладонях, на слизистой рта и, возможно, вокруг рта. Энтеровирусная экзантема регистрируется чаще в виде небольших вспышек, но описаны и крупные эпидемии.

Третье проявление – вирусный гастроэнтерит или вирусная диарея. Болезнь развивается остро с подъема температуры, одновременно отмечается жидкий стул до 2-10 раз в сутки. Характерно вздутие живота, аппетит отсутствует.

В первые дни болезни нередко отмечается многократная рвота. Болезнь может длиться от 2 дней до 1,5-2 недель, но при этом значительного обезвоживания не наступает. В основном болеют дети до 2 лет, реже – взрослые.

Простуда, грипп. СС0

Есть еще так называемый «летний грипп» – кратковременная лихорадка (не более 3 дней), слабость, разбитость, умеренная головная боль, рвота, боль в животе, кашель, насморк.

Это, можно сказать, доброкачественные формы инфекции. Таких пациентов можно лечить и наблюдать амбулаторно, они быстро выздоравливают.

Однако существуют формы энтеровирусной инфекции серьезнее по своим последствиям, с вовлечением в патологический процесс центральной нервной системы. Часть энтеровирусов тропны к нервной ткани, то есть способны ее поражать. При такой форме инфекции чаще всего развивается серозный менингит с классическими для этой болезни проявлениями – острая головная боль, высокая температура тела, рвота, не приносящая облегчения, выраженная слабость, возможно развитие психомоторного возбуждения и судорог. Здесь обязательна госпитализация.

Опасно когда энтеровирусная инфекция протекает с поражением вещества головного мозга (энцефалит), либо с поражением сердца (миокардит, перикардит). Таких случаев немного, но они встречаются, преимущественно у детей младшего возраста. Причин две – особенность работы иммунной системы и сами свойства энтеровируса (агрессивность и тропность).

Медицина. Здоровье. Мозг. СС0

Сразу к врачу

- Можем ли мы оказать первую помощь при обнаружении симптомов и как лечат энтеровирусные инфекции?

- Как правило, лечится энтеровирусная инфекция амбулаторно, если это не тяжелые формы и нет показаний для изоляции человека. В настоящее время нет какой-то специальной таблетки, которая уничтожит вирус и сразу поможет нашему пациенту, поэтому проводится терапия патогенетическая и симптоматическая.

Если речь идет о форме болезни с поражением кишечника, то первой помощью станет прием сорбентов и восстановление водного баланса организма. Это точно не повредит. И одновременно - к врачу.

- А обязательна помощь врача или можно обойтись своими силами?

- Обязательна! Болезнь многообразна в клинических проявлениях, так что первое ощущение, что ничего страшного не произошло, может вылиться в серьезную клиническую ситуацию с затяжным течением и неприятными последствиями.

Особенность энтеровирусной инфекции в том, что одновременно могут проявляться, например, симптомы ОРВИ и кишечные расстройства. Или наряду с болью в горле поражается центральная нервная система. Разобраться в этом может только врач. Более того, может потребоваться срочная изоляция пациента: если в закрытом детском коллективе один заболеет, то через неделю слягут почти все.

Энтеровирусы коварны и требуют, чтобы человек как можно быстрее обратился в поликлинику.

Пандемия. Вирус unsplash.com

Вакцины нет

- Поговорим о сезонных и грязных фруктах и овощах. Какую инфекционную угрозу они несут?

- Во-первых, никто не отменял бактерии как возбудителей классических инфекционных болезней. Хотя по факту, больше эволюционно, их теперь намного меньше, чем вирусов, но встречаются. Есть и условно патогенная микрофлора, которая достаточно долго сохраняется на фруктах и овощах и может у ряда людей вызвать кишечные расстройства.

От энтеровирусов мы тоже не застрахованы: может, грузчик или продавец не помыл руки после туалета. Инфекционный агент сохраняется в окружающей среде, как мы говорили, долго. И не надо забывать, что мыть продукты нужно чистой безопасной водой, а не протирать салфеткой и не полоскать в пруду.

Все, что не подлежит термической обработке, необходимо тщательно механически обрабатывать щеткой или губкой в чистой воде и, возможно, с моющим средством.

Ломтики арбуза. freepik.com/valeria_aksakova

Сразу скажу, что прививки от энтеровирусов, которые мы сегодня обсуждаем, нет, поэтому спасет только неспецифическая профилактика – употребление только чистой воды, обработка продуктов, соблюдение личной гигиены, ограничение купания в стоячих водоемах, исключение контактов с людьми с признаками инфекционного заболевания: с сыпью, температурой и другими симптомами.

Опасность возникновения болезни напрямую связана с вашей личной историей встреч с энтеровирусами и формированием иммунитета и с тем, насколько рискованно ваше пищевое поведение.