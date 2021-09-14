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Здоровье

Отдых за прививку. Когда россияне смогут получать выходные за вакцинацию от коронавируса

Директор Института социальных исследований (ИСИРГИ) Максим Петунин предложил давать выходные сотрудникам, привившимся от COVID-19. Рассказываем, сколько дней «отпуска» в перспективе можно будет получить за прививку и на какие вакцины распространится щедрая акция.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com
1 Какие каникулы хотят сделать для свежепривитых россиян?

Работодателей могут обязать давать только что вакцинированным сотрудникам три выходных дня. Касается условие всех этапов вакцинации.

2 Урежут ли отдыхающим после прививки зарплату?

Нет. Петунин предлагает сохранить заработную плату ушедшим на выходные.

Об этом он пишет и в обращении к министру труда Антону Котякову, председателям Совета Федерации и Госдумы Валентине Матвиенко, Вячеславу Володину: «В связи с массовой вакцинацией от коронавирусной инфекции, продолжающейся в настоящее время в России, прошу Вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней».

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com

Добавляет, что в настоящий момент предоставление оплачиваемых отгулов после вакцины Трудовой кодекс РФ не предусматривает.

3 На какие препараты для вакцинации распространят нововведение?

Директор ИСИРГИ уверен: выходные нужно давать вне зависимости от препарата для вакцинации и этапа прививки.

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