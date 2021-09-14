Отдых за прививку. Когда россияне смогут получать выходные за вакцинацию от коронавируса

2 Урежут ли отдыхающим после прививки зарплату?

Нет. Петунин предлагает сохранить заработную плату ушедшим на выходные.

Об этом он пишет и в обращении к министру труда Антону Котякову, председателям Совета Федерации и Госдумы Валентине Матвиенко, Вячеславу Володину: «В связи с массовой вакцинацией от коронавирусной инфекции, продолжающейся в настоящее время в России, прошу Вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней».

Вакцина. Вакцинация. Прививка. unsplash.com

Добавляет, что в настоящий момент предоставление оплачиваемых отгулов после вакцины Трудовой кодекс РФ не предусматривает.