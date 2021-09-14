Отдых за прививку. Когда россияне смогут получать выходные за вакцинацию от коронавируса

Работодателей могут обязать давать только что вакцинированным сотрудникам три выходных дня. Касается условие всех этапов вакцинации.
Нет. Петунин предлагает сохранить заработную плату ушедшим на выходные.
Об этом он пишет и в обращении к министру труда Антону Котякову, председателям Совета Федерации и Госдумы Валентине Матвиенко, Вячеславу Володину: «В связи с массовой вакцинацией от коронавирусной инфекции, продолжающейся в настоящее время в России, прошу Вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней».
Добавляет, что в настоящий момент предоставление оплачиваемых отгулов после вакцины Трудовой кодекс РФ не предусматривает.
Директор ИСИРГИ уверен: выходные нужно давать вне зависимости от препарата для вакцинации и этапа прививки.