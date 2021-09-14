В России предложили давать три выходных после вакцинации

В Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив предложили обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня после каждого этапа вакцинации от COVID-19.

Директор института Максим Петунин направил соответствующее обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова, а также спикеров Совфеда и Госдумы.

«В связи с массовой вакцинацией от коронавирусной инфекции, продолжающейся в настоящее время в России, прошу Вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней», — цитирует документ РИА Новости.

Законодательно закрепленные дополнительные выходные дни после прививки могли бы «заметно увеличить число вакцинированных, что в свою очередь будет способствовать повышению коллективного иммунитета», считает автор письма.

Ранее в Госдуме предложили продлить зимние каникулы для работающих пенсионеров.