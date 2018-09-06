Крупная медицинская компания ИНВИТРО открывает новые офисы в Барнауле

В начале сентября в двух районах Барнаула появились медицинские офисы ИНВИТРО. В Ленинском районе ИНВИТРО принимает пациентов по адресу Антона Петрова, 170. В Железнодорожном районе офис открылся в торговом центре «Норд-Вест» на проспекте Ленина, 155-а.
Одна из пациенток поделилась своим впечатлением от открытия нового офиса ИНВИТРО на ул. Антона Петрова:
В нашем районе это первый офис ИНВИТРО и мы, конечно, очень рады его появлению. У меня дочка родилась в этом году и теперь не нужно ехать куда-то, и тратить много времени на сдачу анализов, достаточно пройти два дома — очень удобно!
В ИНВИТРО вас ждет: новейшее оборудование, точные результаты, профессиональные сотрудники и выгодные акционные предложения. Если у вас нервная работа, нескончаемый поток задач и горящих сроков, то специально для вас действует акция «Не жди deadлайн»! За 1555 рублей* вы можете сдать необходимый комплекс анализов. Специальные комплексы исследований есть и для тех, кто следит за своим питанием и занимается спортом.
ИНВИТРО — крупнейшая частная медицинская компания в России. ИНВИТРО предлагает более 1800 видов лабораторных исследований. В 2017 году компания стала лауреатом Премии Правительства Российской Федерации, которая присуждается организациям за выдающиеся достижения в сфере качества продукции и услуг.
Подробную информацию смотрите на сайте invitro.ru или узнавайте по телефону 8−800−234−40−50.
- пр-т Ленина, 115-а
- ул. Антона Петрова, 170
- ул. Попова, 76
- ул. Балтийская, 38
- пр-т Строителей, 6
Адрес ИНВИТРО в Новоалтайске:
- ул. Октябрьская, 5
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