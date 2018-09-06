Крупная медицинская компания ИНВИТРО открывает новые офисы в Барнауле

Качественные медицинские исследования стали еще ближе для каждого жителя Барнаула — два новых медицинских офиса компании ИНВИТРО открылись в нашем городе.

В начале сентября в двух районах Барнаула появились медицинские офисы ИНВИТРО. В Ленинском районе ИНВИТРО принимает пациентов по адресу Антона Петрова, 170. В Железнодорожном районе офис открылся в торговом центре «Норд-Вест» на проспекте Ленина, 155-а.

Одна из пациенток поделилась своим впечатлением от открытия нового офиса ИНВИТРО на ул. Антона Петрова:

В нашем районе это первый офис ИНВИТРО и мы, конечно, очень рады его появлению. У меня дочка родилась в этом году и теперь не нужно ехать куда-то, и тратить много времени на сдачу анализов, достаточно пройти два дома — очень удобно!

В ИНВИТРО вас ждет: новейшее оборудование, точные результаты, профессиональные сотрудники и выгодные акционные предложения. Если у вас нервная работа, нескончаемый поток задач и горящих сроков, то специально для вас действует акция «Не жди deadлайн»! За 1555 рублей* вы можете сдать необходимый комплекс анализов. Специальные комплексы исследований есть и для тех, кто следит за своим питанием и занимается спортом.

ИНВИТРО открывает новые офисы в Барнауле Фото: архив компании ИНВИТРО

ИНВИТРО — крупнейшая частная медицинская компания в России. ИНВИТРО предлагает более 1800 видов лабораторных исследований. В 2017 году компания стала лауреатом Премии Правительства Российской Федерации, которая присуждается организациям за выдающиеся достижения в сфере качества продукции и услуг.

Подробную информацию смотрите на сайте invitro.ru или узнавайте по телефону 8−800−234−40−50.

Адреса ИНВИТРО в Барнауле: пр-т Ленина , 115-а

115-а ул. Антона Петрова , 170

170 ул. Попова , 76

76 ул. Балтийская , 38

38 пр-т Строителей , 6 Адрес ИНВИТРО в Новоалтайске: ул. Октябрьская , 5

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ У СПЕЦИАЛИСТА

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