Отменили систему ковид-сертификатов еще в одном регионе

В Приамурье с 21 февраля отменят ковид-сертификаты для посещения общественных мест, сообщается на сайте регионального правительства.

«Сейчас мы видим, что заболеваемость имеет тенденцию к снижению и в целом болезнь протекает в легкой форме. По мнению профильных специалистов, QR-коды можно отменять», — приводятся в сообщении правительства слова губернатора Василия Орлова.

По его словам, при необходимости в российском регионе могут вернуть цифровые документы для допуска в общественные места. Решение об отмене системы ковид-сертификатов приняли на заседании регионального оперштаба, сообщил губернатор, пишет Lenta.ru.

С 18 февраля в Мурманской области отменили ковид-сертификаты для посещения общественных мест. Цифровые документы больше не нужно будет предъявлять в заведениях общепита, кинотеатрах, а также в торговых центрах.

Ранее в Кузбассе отменили QR-коды.

«В Кузбассе больше не нужно предъявлять QR-код, сертификат о прививке или справку об отрицательном ПЦР-тесте при посещении общественных мест и мероприятий», — говорится в пресс-релизе регионального правительства.

Физкультурные и спортивные мероприятия в регионе могут проходить со зрителями при заполняемости не более 70% трибун.