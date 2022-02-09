В Кузбассе отменили QR-коды

«В Кузбассе больше не нужно предъявлять QR-код, сертификат о прививке или справку об отрицательном ПЦР-тесте при посещении общественных мест и мероприятий», — говорится в пресс-релизе регионального правительства.

Физкультурные и спортивные мероприятия в регионе могут проходить со зрителями при заполняемости не более 70% трибун.

Временно сняты ограничения на работу предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00.

Систему QR-кодов ввели в Кузбассе 15 ноября.

Между тем в Барнауле ежедневно проверяют соблюдение антиковидного указа в магазинах.