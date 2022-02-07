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Жизнь

В Барнауле ежедневно проверяют соблюдение антиковидного указа в магазинах

В ежедневном режиме в Барнауле контролируют соблюдение антиковидных ограничений, введенных в общественных местах указом губернатора, сообщили в мэрии.

Маска.
Маска.
unsplash.com

За неделю проверяющие только по Ленинскому району обошли 47 организаций.

Выявили всего два нарушения масочного режима: в магазине у посетителя не было маски (проведена разъяснительная работа, нарушение устранено на месте), а в торговом центре продавец имел маску, но неправильно ее надел (составлен акт выявления административного правонарушения по ст.20.6.1).

Нарушений по проверку QR-кодов при входе в торговые центры не выявили.

Кстати, ранее Роспотребнадзор исключил перчатки из рекомендаций по борьбе с коронавирусом.

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