"Отношение, как к животным": в алтайском городе вновь не хватает спецлекарств

Интернет-сообщество "Типичный Рубцовск" опубликовало и другие обращения граждан. В них говорится, что некоторых препаратов нет уже с февраля. Из-за этого у пациентов обостряются проблемы со здоровьем.

"19 марта получила терапию на месяц - Интеленс, Ламивудин, Олитид. Медсестра сказала, что Интеленса последняя упаковка. И не известно, когда теперь появится, поэтому надо готовиться к худшему. С Олитидом с Нового года проблемы, выдачу задерживают. За Ламивудином гоняют в Барнаул за свой счет. Его периодически тоже не бывает. С этого времени не могу найти себе места. Только вылечила туберкулез, а тут опять намечаются перебои. До каких пор это будет продолжаться. Неужели врачи не понимают, что косвенно убивают нас?!" - говорится в одном из обращений.

Надо сказать, что проблемы с обеспечением ВИЧ-пациентов в Алтайском крае возникают регулярно. Последний раз тревогу поднимали больные Бийска. Перед Новым годом они остались без медицинской помощи и лекарств.

Справка

На 1 января 2018 года в Алтайском крае зарегистрировано 27 485 случаев ВИЧ-инфекции. На территории края проживает 20 979 человек с вирусом иммунодефицита. Пораженность на 100 тыс. населения — 883,4, что на 11% ниже, чем в Сибирском Федеральном округе. С 2016 года число новых случаев ВИЧ-инфекции снижается.