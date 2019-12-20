Ой, мамочки: барнаульский психиатр о послеродовой депрессии и других проблемах материнства

Барнаульский психиатр Лариса Хвощий на основе реальных жизненных примеров рассказала, как бороться с проблемами, связанными с рождением ребенка. Послеродовая депрессия, психологические барьеры и отторжение со стороны партнера — об этом в материале altapress.ru.

Лариса Хвощий, заведующая отделением № 4 «Алтайской краевой клинической психиатрической больницы», назвала признаки послеродовой депрессии — подавленное настроение, апатия, тревога, раздражительность, агрессивное поведение и снижение трудоспособности. Если они длятся более двух недель — это говорит о развитии депрессивного состояния.

Лариса Хвощий,

психиатр:

Основной фактор развития депрессии — гормональная перестройка организма. После родов резко снижается уровень тех гормонов, которые способствовали вынашиванию беременности. Конечно, обычно причин целый комплекс — это и болезненные ощущения при родах, и изменение условий жизни. Могут включаться и такие механизмы, как генетическая предрасположенность, а также влияет то, переносила ли женщина депрессию раньше.

Насилие. unsplash.com

Без лечения такое состояние может длиться до года. Наиболее опасный период для развития депрессии — первые два месяца после родов. В тяжелых случаях помочь может только стационарное и медикаментозное лечение.

«Просто хотелось куражиться , как раньше»: не готова сконцентрироваться на ребенке

Жительница Барнаула Алина Васильева до рождения дочери вела активную жизнь. После все изменилось. Вместо походов в клубы — прогулки с малышкой, вместо громкой музыки — колыбельные.

Младенец , ребенок. CC0

Алина Васильева,

жительница Барнаула:

Проблемы начались, когда я осталась с дочкой дома один на один. Была просто в шоке. Реально было чувство, что я одичала. Не знаю, как женщины сидят с ребенком три года. Мне просто хотелось куражиться, как раньше, устроить «и снова седую ночь». А надо было постоянно о ком-то заботиться. Но в итоге я начала просто ненавидеть ребенка. Пришлось попросить маму, чтобы она помогла присматривать за дочкой. Я вышла на работу, но помогаю и провожу время с ней, просто не каждый день. Мне так легче.

Комментарий психиатра

По мнению психиатра, причина депрессивного состояния Алины — резкое изменение образа жизни.

Бабушка и ребенок. СС0.

Лариса Хвощий,

психиатр:

Такое поведение можно рассматривать как способ выхода из депрессивного состояния. Девушка нашла для себя выход — вышла на работу и начала жить привычной жизнью, но при этом продолжает заботиться о ребенке.

«Нашел другую и бросил»: партнер к ребенку не готов

Жительница Барнаула Анна Кузнецова семь лет мечтала о дочке. Но ее муж оказался не готов к кардинальным переменам в жизни.

Мама с ребенком. СС0

Анна Кузнецова,

жительница Барнаула:

Мы с мужем прожили вместе семь лет. Пять из них старались «сделать» ребенка. Ходили по врачам, лечились. В итоге все получилось. Беременность проходила трудно, я еще и работала почти весь срок. Муж сидел дома. Он занимался грузоперевозками, говорил, что заказов нет. Через месяц после рождения дочки он сказал, что не готов к ребенку. А еще что встретил другую. Просто бросил нас. Я начала следить за ним, за его девушкой. Сейчас не знаю, где правда, а где ложь. Если он вернется, то, скорее всего, приму. Ребенку нужен отец.

Комментарий психиатра

В послеродовой период женщины тяжело реагируют на все жизненные обстоятельства. То, что до рождения ребенка переносилось легче, после воспринимается более обостренно.

Ребенок. CCO

Лариса Хвощий,

психиатр:

Это депрессия, которая возникла на фоне разрыва взаимоотношений с мужчиной. Он не поддержал, ушел, устранился от воспитания ребенка. Я бы посоветовала девушке обратиться к психотерапевту, потому что понятно, что эта проблема привносит дисгармонию, мешает жить полноценно.

«Кто говорит про радость материнства — просто врет»: послеродовая депрессия

Жительница Барнаула Виктория Панова долго не могла привыкнуть к новой жизни, в которой она должна нести ответственность за своих детей.

Ребенок. Снег. Зима. СС0

Виктория Панова,

жительница Барнаула:

У меня двойня — мальчик и девочка. Во время многоплодной беременности есть большой риск потерять детей. Роды начались на 1,5 месяца раньше. Спрашивала врача: «С детьми все нормально будет?» — а мне в ответ: «У нас в приоритете — женщина. Спасать будем в первую очередь вас». У меня истерика была просто. Когда дети родились, у них начались проблемы со здоровьем. Долго на аппаратах лежали, сами себя поддерживали с трудом. Все это наложило отпечаток на меня. Я не могла помочь, когда им было плохо. Мне было страшно. А потом началось: все на работе, я одна. Бесконечные кастрюли, уборки. Поняла, что так долго не смогу, поэтому мы с мужем поделили обязанности. Я вышла на работу и стала просить больше ночных смен. Это был такой кайф. Не верила, что могу просто есть, смотреть телевизор, банально ногти пилить. Кто говорит про радость материнства — просто врет. Я долго не могла привыкнуть к новой жизни.

Комментарий психиатра

Один из признаков послеродовой депрессии — снижение настроения у женщины на фоне общего благополучия в семье. Ухудшается настроение, развивается апатия, появляется отчуждение к ребенку.

Страх. CCO

Лариса Хвощий,

психиатр:

Механизм депрессии запущен на фоне общего благополучия. У Виктории мы видим отстраненное отношение к детям. Я бы посоветовала обратиться к психотерапевту, чтобы девушке назначили медикаментозное лечение. Она старается отгородиться от детей, они ей безразличны и чужды. Так не должно быть.

Факт По данным Всемирной организации здравоохранения, послеродовая депрессия — одно из самых распространенных в мире психических расстройств. С ним сталкивается каждая шестая молодая мать. При этом женщины в силу влияния стереотипов или нехватки информации далеко не всегда обращаются к специалистам.

Беременность CCO

Лариса Хвощий,

психиатр:

Здоровая психологическая обстановка в семье — один из вариантов профилактики развития депрессии. Внимание и забота со стороны близких в этот период жизни играют важную роль.

Цифра

Около 15% российских женщин страдает от послеродовой депрессии.

Обезболивание при родах снижает риск развития послеродовой депрессии на 20%. Болезненные ощущения тоже наносят огромную психологическую травму.