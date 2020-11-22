Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 ноября -5°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Пандемия COVID-19 может привести к вспышке опасной инфекции у детей

Ученые исследовательского института в Мельбурне полагают, что пандемия коронавируса может привести к вспышке кори. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Lancet.

Вспышка кори.
Вспышка кори.
Amp.politeka.net.

Ученые считают, что вспышка может произойти из-за задержки вакцинации детей от кори по всему миру. Они обратили внимание на то, что к концу октября 94 миллиона детей в 26 странах пропустили запланированные прививки против кори. Кроме того, ученые отмечают, что пандемия вызвала рост уровня голода в мире, а недоедание вместе с подавленным иммунитетом снижает вероятность выздоровления от кори.

При этом число случаев кори в мире постепенно снижается, и снижение «скорее зловещее, чем обнадеживающее, и предвещает будущие вспышки», считают исследователи из Мельбурна.

В связи с полученными данными ученые заявляют о необходимости наверстать кампанию по вакцинации, а также подготовиться к ожидаемым вспышкам.

Ранее стало известно, что люди с аллергией меньше других рискуют заболеть коронавирусом, и врачи знают причину такой «неуязвимости».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость