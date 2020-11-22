Пандемия COVID-19 может привести к вспышке опасной инфекции у детей

Ученые исследовательского института в Мельбурне полагают, что пандемия коронавируса может привести к вспышке кори. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Lancet.

Ученые считают, что вспышка может произойти из-за задержки вакцинации детей от кори по всему миру. Они обратили внимание на то, что к концу октября 94 миллиона детей в 26 странах пропустили запланированные прививки против кори. Кроме того, ученые отмечают, что пандемия вызвала рост уровня голода в мире, а недоедание вместе с подавленным иммунитетом снижает вероятность выздоровления от кори.

При этом число случаев кори в мире постепенно снижается, и снижение «скорее зловещее, чем обнадеживающее, и предвещает будущие вспышки», считают исследователи из Мельбурна.

В связи с полученными данными ученые заявляют о необходимости наверстать кампанию по вакцинации, а также подготовиться к ожидаемым вспышкам.

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